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【旅遊股】復星旅遊文化：新春期間三亞亞特蘭蒂營業額1.6億人幣　較疫情前高6.1%

股市 18:56 2023/02/08

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【旅遊股】復星旅遊文化：新春期間三亞亞特蘭蒂營業額1.6億人幣　較疫情前高6.1%

內地經歷全面重開後首個新春，有份在內地海南省熱門旅遊城市三亞經營酒店等的復星旅遊文化 （01992） 表示，旗下三亞亞特蘭蒂在2023年農曆新年假期期間錄得營業額約1.60億元（人民幣，下同），較去年新春增4.5%，同時較2019年新春增6.1%，期內客房入住率約98.6%，平均每日房間價格達約3,950元。

復星旅遊文化稱，今年1月21日至2月5日期間，三亞亞特蘭蒂斯錄得客房收入約8190萬元，而「失落的空間水族館」、「亞特蘭蒂斯水世界」、餐飲及其他服務收入約7760萬元。

公告提到，三亞亞特蘭蒂斯總接待遊客47.4萬人次，較2022年新春增長13.2%，亦較2019年有關期間增長4.4%。

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記者：李哲毅

港股 復星旅遊文化（01992） 海南省 三亞
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