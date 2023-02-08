父母全數資助　一筆過付款455萬購恒福花園

再有慈父慈母協助下一代入市。祥益地產黃慶德說，屯門恒福花園5座低層H室，實用面積437平方呎，兩房兩廳，日前以455萬元易手，實用呎價約10,412元，屬市場價成交。

黃慶德透露，買家為區內客，鍾情單位附設企理裝修，加上獲父母全數資助入市，最後一筆過支付455萬元購入上址作自住之用。

資料顯示，原業主於2017年以約400萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約55萬，物業期內升值約14%。

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