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【新股IPO】貴州國台酒業傳來港上市　集資額達39億元

新股IPO 18:49 2023/02/08

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【新股IPO】貴州國台酒業傳來港上市　集資額達39億元

據外電消息指，內地白酒製造商貴州國台酒業擬來港上市，集資額逾5億美元（約39億港元），集團正與顧問商討，或於今年內上市，集資規模及時間表仍存變數。國台酒業向內媒表示以正式公告為準，未有正面回應。國台酒業2020年5月曾向上交所遞表，其後中證監就國台酒業收購、同業競爭、關聯交易以及經銷商持股等事項提問，國台酒業最終於2021年6月申請終止審查IPO，國台酒業董事長閆希軍曾表示將再遞表，但至今未有再遞表。

國台酒業除上市資料被受質疑，外界亦關注其資訊流通及管理層去向，微信公眾號則接近1個月未有更新；閆希軍自去年5月出席其新店啟動禮後，未有再於線下公開露面。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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