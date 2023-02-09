【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】渣打香港馬拉松倒數3天 「禮服男」呂偉強送上sub 3小貼士

名古屋女子馬拉松自80年代舉辦，至今已逾40年，是全球最大型的女子馬拉松賽事，當中終點的禮服男為完成賽事跑手頒發Tiffany頸鏈最為人所樂道。呂偉強 (Dennis) 於2017年，成為全球首位名古屋女子馬拉松禮服男的海外成員，今年將會再次出任，而出任之前他會再次出戰今個星期日的香港渣打馬拉松，希望繼續創下sub 3的成績，成為「萬金先生」一份子。

渣打香港今屆特別加碼贊助第25屆「馬拉松特別獎勵計劃」的獎金，所有於3小時（sub 3）及3小時30分（sub 330）內完成馬拉松的香港永久性居民男女挑戰組跑手，均可獲特別奬金10,000港元，成為「萬金先生」及「萬金小姐」。

▲ 禮服男呂偉強 Dennis為完成名古屋女子馬拉松的跑手送上Tiffany頸鏈。（所有圖片由大會提供）

Dennis至今已參加過28場全馬賽事，當中8場為香港渣馬，而初馬則在2012年渣馬，當時參賽是為了30歲前想達成一項人生成就，結果以3小時42分完成，感到十分辛苦，當中甚至想放棄，因為沒有受過正規訓練，只是在街道或運動場自己跑。而最難忘是2017年渣馬首次sub 3 成為千金先生，因為由以前一人跑到跟跑會練習，心態改變很多，甚至為跑步放棄一些興趣，花更多時間跑步及練習，與跑會多個跑友一起成為千金先生千金小姐，可說是「有血有汗有笑有淚」的經驗。

問到多年來如何達到sub 3成績，Dennis坦言sub 3 不在自己計劃之內，一次偶然機會遇到跑步教練馮華添，言談間添Sir認為Dennis可以sub 3，並著Dennis跟他上跑步班，當年Dennis對sub 3 毫無概念，以為只是英文字加上數字而已，之後才知道sub 3是馬拉松高水平成績。Dennis在2016年參加添Sir訓練班，在教練鼓勵下嘗試在渣馬造出sub 3，但不相信自己做到，比賽當天有一段路因慢了而跟不上大隊，幸好在另一位師兄鼓勵下一齊追上去，並在西隧後不斷加速狂奔至維園終點，造出2小時57分的成績，最高興是自己能夠達標之餘，能在終點見到跑會其他跑友一起做到sub 3成績，十分難忘。

▲ 若天氣及個人狀態等多個條件配合，Dennis希望在今年渣馬創下自己的場地最佳成績。

Dennis對上連續八場馬拉松賽事都做到sub 3的成績，他希望今次渣馬能夠再一次sub 3，成為萬金先生，同時繼續保持自己sub 3的紀錄。由於近幾年少比賽，今次不會以PB (Personal Best) 作為目標，但希望能提升狀態，為之後其他比賽及海外賽事做好準備。若果當天天氣、場地環境及自己狀況理想，希望創下渣馬場地自己的最佳成績，亦希望不久將來的比賽做到新的個人紀錄。

▲ Dennis在2021年渣馬同樣創下sub 3 時間，以2小時58分05秒完成賽事。

Dennis分享要做到sub 3，可以用兩個字來形容—「辛苦」。因為要成為sub 3跑手，就要在心理及速度一作出調整，亦需要自律及付出一定的時間，要相當的努力及很大的決心才能達成。時間管理亦相當重要，要作出取捨，在工作、生活及訓練之間要取得平衡。在三至四個月訓練過後，身體應處於最佳狀態，在賽事前最後兩星期切勿過渡訓練，還需要多加休息及飲食，注意水份吸收，讓身體調節至比賽狀態。Dennis又指可以重溫渣馬賽道及曾經跑過的片段，回憶以前的狀況，以及上落斜和水站位置等，比賽當日就要注意配速，不要因為為了搶佔有利的位置而一開始跑得太快，不要快過原先預訂時間，那麼就會跑得舒服。Dennis建議若體能許可，可在最後三份一時加速，留前鬥後，西隧上斜後亦可因應自己當時體能加速。

▲ Dennis建議大家在渣馬留前鬥後，在最後三份一發力。

至於今屆渣馬如何備戰，Dennis表示今次準備已十分充足，過去幾個月通常一星期訓練五天，其中一課為長課，平時多在香港仔或跑馬地練習，星期六則會長課，會選擇沙田或將軍澳，有時會由將軍澳跑至布袋澳進行斜路練習，因為渣馬斜路多，這裡可以加強有關訓練。

▲ 今年Dennis為應付渣馬備戰充足。

渣馬後，Dennis下個月將會再次在名古屋女子馬拉松擔任禮服男，他回憶起第一次參加時，因為自己是第一個來自海外的禮服男，所以其他成員都很歡迎他，並詳細解釋工作崗位，在早上九時集合後，就開始不同的「搬搬抬抬」工作，到派發完賽頸鍊，及清理場地，大致要到下午五時才完成，就像上一日班一樣。

▲ Dennis在名古屋女子馬拉松到台上用日文自我介紹。

不懂日語的Dennis還記得第一次自我介紹前兩天，已不斷惡補日文，最後順利在台上以簡單日文介紹自己。Dennis又指當天雖然過程辛苦，但作為跑手，很享受其他跑手衝線後的分享，他明白很多跑手完了賽事都很想即時分享心情，如果香港跑手見到香港的禮服男頒發完賽獎牌，將更能抒發自己的感受，例如：「我PB咗！」「跑得很辛苦！」「很想放棄啊！」，雖然只有幾十秒的時間，但跑手能夠即時以廣東話作出最真摯的分享，是Dennis一直以來參與這賽事支持跑手的原因，甚至因為明白跑手辛苦之處，為她們的經歷感動落淚。

▲ 不少香港跑手都會與Dennis分享比賽中的喜樂和難忘經歷。

Dennis經常跑步都面帶笑容，他笑言其中一個原因是因為看到鏡頭就自然會笑，想影張靚相，另一方面是因為笑容能讓自己放鬆，就會少一點緊張，就更能從容地面對賽事，減少疲倦，跑步的步伐亦會自然更闊，跑得更快，相反若長期保持緊張狀態，步伐就自然較緊並影響表現。因此，若能在感到辛苦時笑一笑，深呼吸一口氣，就能放鬆自己，減少壓力，情緒亦會較好。懷著放鬆心情去跑，讓自己覺得完成42公里的跑步賽事像享受美味的蛋糕或好飲的咖啡一樣，自然就會面帶笑容。

▲ 在跑賽面對鏡頭，Dennis總會面帶笑容。

Dennis喜歡跑步是因為能為自己帶來難得的自我相處時間，讓自己整理思想及情緒，他又分享其中一個小技巧，就是不要令自己討厭跑步，就能享受跑步，從而發現自己能夠挑戰重重難關，最終完成一項不普通的挑戰。

問到跑步心得，Dennis除了會提醒自己Enjoy 及Have Fun，令自己去正面跑步之外，他想起2016年跑柏林馬拉松時負傷上陣，所以對成績沒有太高要求，在跑畢20多公里時更想放棄，恰巧看到旁觀市民手持打氣字句 “Quitters never win! Winners never quit!” ，提醒自己不可半途而廢，要做最後的冠軍就不可以放棄，所以多年來都仍然很記得，而這句除了在跑步，在人生亦很受用，而Dennis當日最終亦跑出當時的PB。

▲ Dennis跑過六大馬拉松，包括去年再次出戰柏林馬拉松。

第25屆渣打香港馬拉松跑向復常之路，並將於維多利亞公園終點附近重新設有公眾打氣區，Dennis亦支持大家為身邊馬拉松跑手送上鼓勵。Dennis分享他十年前第一次參加渣馬時，由於當時跑步風氣不是太流行，身邊人或朋友都不是很理解，可能只是淡然一句：「哦！努力喇！」Dennis鼓勵大家不要吝嗇鼓勵身邊跑步的朋友，因為人是需要鼓勵，跑手們練習都付了不少時間，比賽亦不是去玩遊戲，而是去挑戰自己，為自己人生去做一件事。「跑步可能只是數小時，但可能用了幾個月數百小時的時間去練習，如果他們比賽前有大家的鼓勵，就是堅持跑下去的最佳動力！」

呂偉強 | Dennis LUI

- 馬拉松個人最佳成績 - 2小時47分13秒

- 三屆渣打香港馬拉松「千金先生」​

- 世界六大馬拉松完成者

- 香港首位名古屋女子馬拉松「禮服男」(おもてなしタキシード隊) 成員

- 五屆名古屋女子馬拉松「禮服男」成員：2017-2020年​及 2023年

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！