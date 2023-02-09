卡塔爾財團擬擲重金收購曼聯 國王都係忠實擁躉

英超球會曼聯（Manchester United）班主格拉沙家族（Glazer family）計劃賣盤，有指卡塔爾財團積極考慮擲重金收購曼聯，未來幾日會報價，更有信心其開價能擊退一眾對手。據悉，卡塔爾國王亦為曼聯的忠實擁躉。

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英媒《每日郵報》引述消息人士指，卡塔爾主辦世界盃大獲成功，令一眾卡塔爾富豪和上流階層大感鼓舞，他們也考慮收購曼聯。

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格拉沙家族定於本月中截止競投，爭取今季結束前完成交易。因此卡塔爾財團料於未來數日開價，更有信心開出的高價可將競爭對手打得落花流水。

曼聯希望能籌集超過60億英鎊（約570億港元）資金，更可能另外提出斥巨資重建奧脫福（Old Trafford）球場，或拆除該處建設一個全新球場。項目或耗資超過20億英鎊（約190億港元），但上述兩筆款項對卡塔爾財團而言都是易事。

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據悉，卡塔爾財團視曼聯為足球界至寶（football’s crown jewels），願意出動銀彈攻勢助曼聯重返巔峰。

他們更考慮給予曼聯領隊坦赫格（Erik ten Hag）一筆不菲資金，放手讓坦赫格與各大頂尖球會搶人才。

不過卡塔爾體育投資基金本身為巴黎聖日耳門（PSG）的班主，班主不可同時擁有兩隊會參與同一比賽的球會。而PSG與曼聯都會角逐歐聯賽事，料成為卡塔爾財團收購曼聯的阻力。

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責任編輯：鄭錦玲