▲ 【大行報告】國信：美團無懼抖音挑戰、核心競爭力依然穩固 外賣業務迅速回暖料帶動今年盈利增長

美團 （03690） 近日股價受壓，國信證券指，去年10月及11月內地疫情反覆並進入發病高峰期，商戶歇業、運力不足導致外賣流量顯著下降，但12月下旬隨發病高峰過去，返工進程超預期帶動外賣業務回暖進程加速，預期2023年需求端好轉加上外賣商戶提前回歸，外賣營銷服務的增長有望帶動今年美團的外賣業務盈利增長。

國信預計，美團去年第四季外賣收入326億元人民幣，按年增長24.5%，主要動力來自外賣單價提升，預計外賣單量43億單，增加10%。

花旗上調美團目標價至229元 市場關注抖音競爭【下一頁】

閃購業務保持較快增長，預計去年閃購季度單量按年增長45%至5億單，而閃送在疫情期間滿足了用戶在不同場景下的諸多訴求，已逐步成為新的生活方式，滲透率有望繼續提升。

到店、酒店及旅遊業務上季受疫情嚴重影響

不過，到店、酒店及旅遊業務在去年第四季仍受到疫情的嚴重影響，防控及後來疫情迅速擴散導致線下客流進一步下滑，預計去年第四季到店酒旅業務營收70億元人民幣，按年下跌20%，按季跌26%。但隨疫情高峰過去，12月下半線下流量有了顯著恢復，出行以及旅遊復甦亦十分明顯，預計2023年到點酒旅的GTV增長將超過2成，其中酒旅的勢能最強。

隨著疫後線上線下流量恢復，對美團業務收入長期增長保持樂觀，線下到店酒旅等高毛利業務配合降本增效戰略有望進一步改善公司盈利，即使有抖音在旁虎視眈眈，但美團核心競爭力依然穩固，預期美團今年收入2809.7億元人民幣，2023年純利101.8億元，予美團目標價價210.8元，評級「買入」。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【美團3690】美團大挫9% 逾千買盤150價位排隊撈貨遭一沖即散

相關文章：【字節跳動】美團半日跌7%創逾兩個月低 抖音否認推全國外賣服務 稱仍在試點當中、無具體時間表

編輯：陳韻妍