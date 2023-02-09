【烏克蘭戰爭】烏田徑冠軍戰死沙場 原有望明年出戰奧運

俄烏戰爭已爆發近一年，戰事仍然持續。烏克蘭國防部證實，烏克蘭十項全能冠軍上月底戰死沙場。烏克蘭國防部指，該名運動員原有望參與明年的法國巴黎奧運，質疑為何俄羅斯運動員仍有資格參與。巴黎市長表示只要俄烏戰爭仍未完，就應禁止俄羅斯選手參賽。

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烏克蘭國防部本周在社交平台Twitter上確認，22歲的烏克蘭十項全能選手安德羅什舒克（Volodymyr Androschuk），上月25日戰死。安德羅什舒克在烏東巴赫姆特（Bakhmut）附近戰鬥時，被炸彈碎片擊中身亡，已於本月1日舉行喪禮。

據悉，安德羅什舒克是烏克蘭國內的十項全能冠軍，為自願投軍。烏克蘭國防部指，若俄羅斯未有入侵烏克蘭，他本可以參與明年的巴黎奧運，可惜現時已再無機會，質問為何俄羅斯人仍具備參賽資格。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）上月曾指，俄羅斯運動員可以中立身份參加賽事。不過她周二（7日）轉口風表示，只要俄烏戰爭仍然持續，當局就應禁止俄羅斯選手參與奧運。

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伊達爾戈接受法國媒體訪問時，指她此前立場是不道德的（indecent），因為並不存在真正的中立。但她同時強調應該接納有難民身份的俄羅斯異見者，指該部分運動員將被視為不支持俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵行為。

難民隊於2016年首次出現，當時由10名來自敘利亞、埃塞俄比亞、南蘇丹及剛果的運動員組成隊伍。伊達爾戈採訪中未有提及白俄運動員參賽問題。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦未回應她的言論，但《法新社》引述消息人士指，法國政府正討論相關議題，並重申法國支持對俄羅斯維持所有經濟、政治、外交、體育和文化制裁。

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責任編輯：李俊儀