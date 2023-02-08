因應新盤推售步伐　香港置業料增一成人手

中港全面通關，香港樓市交投氣氛好轉，買家加快入市。香港置業行政總裁馬泰陽說，中港通關後，部分業主看好後市，因此收窄議價空間，而二手市場亦多了「零議價」成交、甚有買家「追價」入市。

馬泰陽又指，內地買家的查詢量及睇樓量較一年前升約10倍、成交量更有2至3倍增長，而這批內地買家選址也偏好，若是老闆，傾向西九龍站、黃竹坑，若是專才，則傾向啟德、奧運站、將軍澳一帶。

事實上，今年新樓供應充足，市場估計可推出的單位多達逾4萬伙，而實際推盤量可達逾2萬伙。為迎接樓市復甦機偶，馬泰陽透露，香港置業會因應新盤推售步伐，於新盤重鎮地區靈活增兵，目標增聘逾一成人手。

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