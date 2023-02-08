【HSBC】遭英國會批阻移英港人領強積金　滙豐：尊重人權、必須守法

▲ 【HSBC】遭英國會批阻移英港人領強積金 匯豐：尊重人權、必須守法

英資銀行滙豐再被捲入政治風波，有外電指，英國國會「跨黨派國會香港小組」發表調查報告，批評滙豐限制移英港人領取強積金，認為滙豐做法也意味其有份侵犯人權。報道引述滙豐回應指，集團尊重人權，而同時與所有銀行一樣，必須在開展業務的每個地區遵守法律和監管機構的指示。

小組周三（8日）發表一份長達 23 頁的報告，指責滙豐協助中國政府在經濟上孤立離開香港的公民。自 2021 年初以來，已有超過88,000名港人根據英國國民（海外）BNO簽證計劃獲得居留權，但其後香港政府拒絕承認 BNO 簽證為有效身份證明，而積金局表態跟隨。

報告指，此舉違反聯合國指導原則，該原則規定「每個人都有權離開任何國家，包括他自己的國家」。調查結論指，滙豐銀行決定遵循該指令，「不僅讓香港居民無法在英國為自己創造新的安全生活，而且還意味著該銀行有份侵犯人權。」

滙豐以英國政府發出的入境文件不充分為理由，拒絕向移英港人發放強積金。有國會議員認為，滙豐銀行「不公正地」拒絕客戶使用自己的儲蓄。

該委員會聯席主席、自由民主黨成員下議院議員Alistair Carmichael表示：「這些銀行不能繼續逍遙法外，英國政府必須採取行動，幫助那些遭受這些反民主法律影響的人」

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編輯：李哲毅