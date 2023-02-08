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【Microsoft Bing實測】外媒實測新版搜尋引擎Microsoft Bing　模仿人類對答配合emoji更聰明？

科技 18:07 2023/02/08

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Microsoft今（8日）開始提供新版Bing桌面版「限量預覽」，外媒華爾街日報專欄記者Joanna Stern也隨即實測新版Bing，表示該搜索引擎「真的很聰明」。（法新社資料圖片）

由OpenAI研發的聊天AI ChatGPT自去年底起風靡全球，並且在今年1月底獲微軟（Microsoft）大力投資。Microsoft最新宣布，推出結合ChatGPT AI技術的新版搜尋引擎Microsoft Bing和瀏覽器Microsoft Edge，將挑戰Google的搜尋引擎霸主地位。

搜尋引擎模仿人類對答＋配合emoji

Microsoft今（8日）開始提供新版Bing桌面版「限量預覽」，外媒華爾街日報專欄記者Joanna Stern也隨即實測新版Bing，表示該搜索引擎「真的很聰明」，在搜尋最近的新聞事件時，會模仿人類進行回答，亦懂得配合使用表情符號（emoji）。

官方稱採用升級版AI語言模型　更準確無誤

Microsoft稱，新版Bing採用的是升級版的AI語言模型GPT-3.5，比ChatGPT目前使用的AI語言模型功能更強大，能利用最新的資訊以及帶有註釋的答案，更好地回答用戶的搜尋提問。

Microsoft行政總裁Satya Nadella（Microsoft官方圖片）

實測結果搵齊2023格林美頒獎禮準確資訊

該專欄記者表示，在新版Bing搜索有關2023格林美頒獎禮（2023 Grammys）、知名歌手Beyoncé的演唱會等問題時，都能提供準確無誤的答案。然而，她認為現時斷言這場AI搜尋引擎競賽的贏家還為時過早。

看到新版Bing的運行後，她直言：「我可以很自信地說，我們獲取資訊的方式以及我們與電腦的互動方式正發生巨大變化。」此前，她已開始使用ChatGPT來幫助列出採訪問題、撰寫電郵、專欄和製作影片講稿。

根據調研機構Statcounter的統計資料，Bing在全球搜尋引擎市場的佔有率不足5%，Google則坐擁90%以上的市佔率。該專欄記者引述Microsoft行政總裁Satya Nadella曾在一次採訪中表示，Google一直在搜尋引擎領域佔據著主導地位，但現在一場全新的競賽正以全新的平台技術揭開序幕。他亦很高興用戶終於有選擇的權利。 

（Joanna Stern Twitter截圖）

責任編輯：張寶燕

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