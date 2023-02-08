【iM會客室】恒指20800買貨未 AI ChatGPT概念熱棒點部署？

下一篇文章
【港股前瞻】國泰君安：港股牛市調整 2萬點底部區域 關注汽車消費電子等領域
其他股評時段:
01:00 大市現況
03:00 調整深度慢慢浮現
03:55 恒指現黃金交叉
05:25 恒指上半年走勢或先高後橫行
07:07 或可吸納部分股份
09:10 09888 百度
12:00 01357 美圖
15:35 02390 知乎
19:45 03690 美團
31:20 00388 港交所
34:10 00883 中海油
36:30 00884 旭輝
41:40 bitcoin ETF
43:30 02380 中國電力
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : iM會客室