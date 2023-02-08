大摩調高今年樓價預測　料全年升一成　上調新世界評級

中港全面通關，市場憧憬經濟復甦，樓市交投氣氛持續好轉，再有大行發表報告看好今年樓市。摩根士丹利報告指，香港樓價自去年12月起，反彈2%，相信在成交量回升、市場氣氛好轉、利率觸頂、中港通關等因素支持下，樓價全年升10%，較原先預計高出5個百分點。此外，摩根士丹利另調高今年零售租金、零售銷售增長預測，前者預計升5%，後者則料升15%。

摩根士丹利又指，雖然過去兩個月，地產股股價反彈15%，但目前估值仍然便宜，較資產淨值折讓50%，股息率亦超過5%。隨着市況改變，該行同時調整部分地產股評級，其中新世界發展（00017）評級，由「與大市同步」調高至「增持」，目標價26元；信和置業（083）評級由「減持」，上調至「與大市同步」，目標價10.5元。

不過，領展（823）評級由「增持」，下調至「與大市同步」，目標價68元；太古地產（01972）評級由「與大市同步」，下調至「減持」，目標價20元。

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