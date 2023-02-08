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【華為造車】華為智能車COO傳離職　余承東料獨掌汽車大權　或釀商業重心轉變

股市 17:18 2023/02/08

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【華為造車】華為智能車COO傳離職　余承東料獨掌汽車大權　或釀商業重心轉變

內地科企華為轉戰汽車市場，有內媒指，華為智能汽車解決方案BU（Business Unit，簡稱華為車BU）首席運營官（COO）、智能駕駛解決方案產品線總裁王軍或已被停職，意味華為今後汽車業務很有可能將由余承東一人掌權。

報道指，華為官方暫未置評，但稱王軍此前華為智能汽車解決方案BU的Huawei Inside模式（HI模式）的主導者，如果該消息為實，意味余承東主導的智選車模式也會成為華為內部的主流商業模式。

變動或與HI模式商業回報欠佳有關

內媒分析稱，華為智能汽車解決方案BU一共有三種商業模式，1）售賣標準化的汽車零部件；2）提供全棧智能汽車解決方案的HI模式；3）深度參與產品、整車設計，以及提供銷售網絡渠道的智選車模式。其中HI模式由王軍主導，智選車模式則由余承東主導。

報道分析指，今次變動或與華為HI模式的進展不順有關，HI模式的研發和交付週期較長，短期內需要投入大量研發，但在HI模式產品銷量不佳之下，帶來的商業回報也十分有限。相反，智選車模式之下，產品的研發和交付週期相對較短，並且直接在華為線下門店銷售，相比HI模式確實來錢更快。

任正非去年點名智能汽車要削預算

報道引述華為創辦人任正非在2022年的一次內部會議中指出：「邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」任正非還專門提到了智能汽車解決方案BU，他指出，智能汽車解決方案不能鋪開一個完整戰線，要減少科研預算，加強商業閉環。

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編輯：李哲毅

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