  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國產ChatGPT】百度李彥宏：第一季OKR是「引領搜索體驗的代際變革」

股市 17:15 2023/02/08

分享：

分享：

【國產ChatGPT】百度李彥宏：第一季OKR是「引領搜索體驗的代際變革」

ChatGPT熱潮去年底爆發後，中美科網企業近期加快投資部署，百度 （09888） 本周預告3月將推出類似ChatGPT的人工智能（AI）聊天機械人「文心一言（ERNIE Bot）」。內媒轉述指，百度創辦人李彥宏訂今年首季的OKR（目標與關鍵結果）是「引領搜索體驗的代際變革」，並預料百度首階段就會在搜尋引擎全線接入「文心一言」。

內媒引述百度相關人士指，百度於2019年3月已經開發文心「ERNIE 1.0」系統，2020年開始應用「文心大模型」技術，深度賦能搜索的相關性、深度問答和內容理解等。

不單百度，網易 （09999） 旗下有道（美：DAO）都傳出正投入ChatGPT同源技術AIGC在教育場景，可見【下一頁】

ChatGPT去年底向公眾公開，因應其超卓的自然語言對答能力，被視為可轉變網絡搜尋生態的產品，最新每月活躍用戶量已達1億戶，增長速度更勝TikTok、Instagram等社交平台。

微軟（美：MSFT）上月加大投資ChatGPT母企OpenAI 後，昨晚宣布會在旗下搜尋引擎「Bing」整合新一代人工智能Prometheus，形容是產品特別針對搜尋用途，能與使用者以對話交流，並透過Bing新面板顯示發言和網頁連結。

目前以中國內地和香港網域，都未能直接使用ChatGPT。

相關文章：

【ChatGPT】微軟推整合OpenAI技術的新版Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器

【解構｜百度】百度回吐逾3%　高盛：百度「文心一言」揭3大重點、目標價維持184元

【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高

港股 美股 百度集團—SW（09888） 李彥宏 人工智能 機械人
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】市場觀望聯儲局官員講話　道指期貨跌68點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】市場觀望聯儲局官員講話　道指期貨跌68點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【港股市況】美團挫6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎升近4成　恒指反覆偏軟跌15點（不斷更新）
【港股市況】美團挫6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎升近4成　恒指反覆偏軟跌15點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款