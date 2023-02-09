【國產ChatGPT】百度再回吐半成　李彥宏：第一季OKR是「引領搜索體驗的代際變革」

▲ 【國產ChatGPT】百度李彥宏：第一季OKR是「引領搜索體驗的代際變革」

ChatGPT熱潮去年底爆發後，中美科網企業近期加快投資部署，百度 （09888） 本周預告3月將推出類似ChatGPT的人工智能（AI）聊天機械人「文心一言（ERNIE Bot）」。內媒轉述指，百度創辦人李彥宏訂今年首季的OKR（目標與關鍵結果）是「引領搜索體驗的代際變革」，並預料百度首階段就會在搜尋引擎全線接入「文心一言」。

百度今（9日）再回吐半成，報149.6元。

內媒引述百度相關人士指，百度於2019年3月已經開發文心「ERNIE 1.0」系統，2020年開始應用「文心大模型」技術，深度賦能搜索的相關性、深度問答和內容理解等。

不單百度，網易 （09999） 旗下有道（美：DAO）都傳出正投入ChatGPT同源技術AIGC在教育場景，可見【下一頁】

ChatGPT去年底向公眾公開，因應其超卓的自然語言對答能力，被視為可轉變網絡搜尋生態的產品，最新每月活躍用戶量已達1億戶，增長速度更勝TikTok、Instagram等社交平台。

微軟（美：MSFT）上月加大投資ChatGPT母企OpenAI 後，昨晚宣布會在旗下搜尋引擎「Bing」整合新一代人工智能Prometheus，形容是產品特別針對搜尋用途，能與使用者以對話交流，並透過Bing新面板顯示發言和網頁連結。

目前以中國內地和香港網域，都未能直接使用ChatGPT。

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