  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 22:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【内房危機】綠景中國據報獲銀行10億人幣貸款

股市 22:00 2023/02/08

分享：

分享：

【内房危機】綠景中國據報10億元人幣有抵押銀行貸款

内媒報道，綠景中國 （00095） 近期獲得10億元（人民幣，下同）有抵押銀行貸款融資，消息稱，綠景以綜合大樓「深圳綠景NEO大廈作為資產抵押支持，獲得10億元銀行貸款，需優先用於償還該大廈現存的6億元債務，剩餘部分方可用於其他用途。

報道指，綠景也曾嘗試以其深圳商業資產及白石洲更新項目，作爲抵押品以籌集資金。但因該商業資產地理位置分散、所處地段不甚佳而進展緩慢，而白石洲城市更新項目面臨跨境資產質押，較難操作。

綠景今年需籌集近50億港元

據了解，綠景也需為3月到期的4.7億美元債籌集兌付資金，有内媒統計，綠景今年的境外債需要兌付9.47億美元，同時其境內還有10.9億元債券將在今年8月面臨債券回售壓力，共計折合約49.3億港元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

相關文章：

【内房危機】東亞聯豐籲重新買入内房債、該行去年底重新部署　「最具吸引力的購買機會」

【内房危機】粤海置地料純利不多於4.5億　按年跌近7成

記者：伍鍵文

港股 貸款融資 綠景中國地產（00095） 債券 港元 人民幣 深圳 銀行 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【國產ChatGPT】京東：未來會將ChatGPT的方法和技術　融入到言犀

下一篇文章

【今日至HOT】回南天加1樣天然食材令地板速乾｜沙田居屋3房18年賺4球
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【ChatGPT】ChatGPT「爆server」　一度宣布暫停服務
【ChatGPT】ChatGPT「爆server」　一度宣布暫停服務
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美股開市】市場觀望聯儲局官員講話　道指跌117點　納指跌0.4%　GOOGLE跌超過4%（不斷更新）
【美股開市】市場觀望聯儲局官員講話　道指跌117點　納指跌0.4%　GOOGLE跌超過4%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄36.4億元淨流出　買新東方在綫沽快手美團　恒指夜期升17點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄36.4億元淨流出　買新東方在綫沽快手美團　恒指夜期升17點（不斷更新）
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款