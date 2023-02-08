【内房危機】綠景中國據報獲銀行10億人幣貸款

▲ 【内房危機】綠景中國據報10億元人幣有抵押銀行貸款

内媒報道，綠景中國 （00095） 近期獲得10億元 （人民幣，下同） 有抵押銀行貸款融資，消息稱，綠 景以綜合大 樓「 深圳綠景NEO大廈 」 作為資產抵押支持，獲得10億元銀行貸款，需優先用於償還該大廈現存的6億元債務，剩餘部分方可用於其他用途。

報道指，綠景也曾嘗試以其深圳商業資產及白石洲更新項目，作爲抵押品以籌集資金。但因該商業資產地理位置分散、所處地段不甚佳而進展緩慢，而白石洲城市更新項目面臨跨境資產質押，較難操作。

綠景今年需籌集近50億港元

據了解，綠景也需為3月到期的4.7億美元債籌集兌付資金，有内媒統計，綠景今年的境外債需要兌付9.47億美元，同時其境內還有10.9億元債券將在今年8月面臨債券回售壓力，共計折合約49.3億港元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

相關文章：

【内房危機】東亞聯豐籲重新買入内房債、該行去年底重新部署 「最具吸引力的購買機會」

【内房危機】粤海置地料純利不多於4.5億 按年跌近7成

記者：伍鍵文