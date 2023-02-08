2022年度外派僱員宜居城市排行榜　香港急跌15名至第92位

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根據全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，因去年受防疫措施及政治環境影響，香港全球排名較去年下跌15位至第92位。相比之下，其他亞洲地區因取消了與新冠疫情相關的防疫限制，令其排名有所上升。香港的排名亦落後於大多數主要城市，例如台北、東京、悉尼、倫敦、溫哥華及三藩市，這些均為許多香港居民在2022年選擇移居的地點。
ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示：「綜觀2022年，香港維持既有的疫情防控措施，以減低新冠疫情的影響，這與亞洲以至全球的城市形成鮮明的對比。受持續的隔離措施、休閒娛樂活動限制，以及其他社交距離措施等影響，香港相比其他地區而言處於一個較弱的位置。此外，較早前香港的立法會和行政長官選舉等政治環境因素的變化，亦令其排名有所下降。」
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新加坡繼續成為全球最適宜東亞外派僱員居住的地點，其整體宜居程度的分數較去年有所改善。當地的新冠防疫限制比亞洲其他主要地區更早解除，令新加坡在排名中繼續穩奪榜首。
關禮廉指出：「每個地區在研究所得的排名除了自身因素外，亦會受其他地區的各種條件所影響。由於新加坡比其他地區更早放寬社交距離限制，有助當地生活環境恢復至疫情前的水平，從而在宜居城市排名中保持領先。相對其他地區，新加坡的宜居程度更勝一籌。」
受大規模的新冠疫情防控限制及封城措施的影響，中國內地所有城市的排名均有所下降。盡管上海於排名中下跌了11位至第128位，但仍然為排名最高的內地城市。而大連則是排名跌幅最大的內地城市，下降了14位至第161位。
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關禮廉表示：「中國內地所有城市的排名均有所下降，原因是中國在2022年間一直維持清零政策，而上海的名次下跌充分反映該政策的影響。上海在2022年間受長期封鎖，對其宜居程度造成重大影響。」
反觀其他亞太地區的主要城市由於已放寬新冠疫情限制，令其排名顯著上升。當中，澳洲各城市的整體宜居程度分數大幅進步，而紐西蘭奧克蘭則錄得最大升幅，上升20位至全球排名第四位的宜居城市。
綜觀全球，俄羅斯和烏克蘭在所有受訪地區的排名中錄得最大跌幅，因兩國的生活條件都受到俄烏戰爭的衝擊，嚴重影響兩地在醫療服務、公用事業和商品及服務方面的宜居程度評分。當中，基輔的排名跌幅最大、下降62位至第249位，而莫斯科和聖彼得堡則分別下降了42位和39位，在全球最宜居城市排名第223位和第226位。
|地點
|2022年度排名
|2021年度排名
|新加坡
|1
|1
|日本東京
|2
|3
|紐西蘭威靈頓
|3
|2
|日本大阪
|4
|3
|日本橫濱
|4
|8
|澳洲阿德萊德
|4
|10
|澳洲布里斯班
|4
|10
|紐西蘭奧克蘭
|4
|24
|丹麥哥本哈根
|9
|3
|澳洲悉尼
|9
|10
|瑞士伯恩
|11
|6
|荷蘭愛因荷芬
|11
|8
|日本名古屋
|13
|6
|荷蘭阿姆斯特丹
|13
|10
|荷蘭海牙
|13
|10
|荷蘭烏得勒支
|13
|10
|挪威斯塔萬格
|17
|10
|瑞典哥德堡
|17
|10
|瑞士日內瓦
|17
|10
|荷蘭鹿特丹
|17
|24
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撰文 : 陳楚琨