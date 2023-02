【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片）

土耳其與鄰國敘利亞地震已造成近萬人死亡,多座建築物倒塌。一名7歲小女孩與弟弟同困於瓦礫,她不惜一直高舉胳膊保護弟弟。女孩更哀求救援人員拯救他們,稱她願意成為僕人。

黎巴嫩常駐聯合國代表薩法(Mohamad Safa)於Twitter分享的一張照片,圖片顯示有個小女孩與另一名看起來更年幼的男孩,被砸下來的瓦礫困住。

小女孩在相中神情鎮定自若,又舉起胳膊盡力保護懷中的小男孩,構成一幅溫馨的畫面。

薩法於帖文透露,這名7歲的小女孩與弟弟困於瓦礫中長達17小時,女孩一直將手放在弟弟的頭上保護他。

外媒報道,這名女孩名為Mariam,與弟弟Ilaaf、父母及另一名兄弟姊妹本來居住在敘利亞聖地附近的一個小村莊Besnaya-Bseineh,因地震時熟睡被困於倒塌建築物的瓦礫。

兩姊弟被困超過36小時,當救援人員找到他們時,Mariam主動哀求救援人員:

帶我離開這裡,我會為你做任何事,我會成為你的僕人。

(Get me out of here, I’ll do anything for you, I’ll be your servant.)