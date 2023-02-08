【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片）

土耳其與鄰國敘利亞地震已造成近萬人死亡，多座建築物倒塌。一名7歲小女孩與弟弟同困於瓦礫，她不惜一直高舉胳膊保護弟弟。女孩更哀求救援人員拯救他們，稱她願意成為僕人。

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黎巴嫩常駐聯合國代表薩法（Mohamad Safa）於Twitter分享的一張照片，圖片顯示有個小女孩與另一名看起來更年幼的男孩，被砸下來的瓦礫困住。

小女孩在相中神情鎮定自若，又舉起胳膊盡力保護懷中的小男孩，構成一幅溫馨的畫面。

薩法於帖文透露，這名7歲的小女孩與弟弟困於瓦礫中長達17小時，女孩一直將手放在弟弟的頭上保護他。

外媒報道，這名女孩名為Mariam，與弟弟Ilaaf、父母及另一名兄弟姊妹本來居住在敘利亞聖地附近的一個小村莊Besnaya-Bseineh，因地震時熟睡被困於倒塌建築物的瓦礫。

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兩姊弟被困超過36小時，當救援人員找到他們時，Mariam主動哀求救援人員：

帶我離開這裡，我會為你做任何事，我會成為你的僕人。 （Get me out of here, I’ll do anything for you, I’ll be your servant.）

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救援人員被她強烈的求生慾所打動，當然拒絕了她提出為僕的請求，並努力營救他們。

據悉，當兩姊弟裹著毯子由救援人員從廢墟中抬出來時，當地民眾都歡呼雀躍。他們被送往醫院接受治療。

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責任編輯：鄭錦玲