【土耳其地震】美專家警告 加州有7.8級大地震風險

土耳其與鄰國敘利亞周一（6日）發生7.8級大地震，已造成近萬人死亡。有美國專家警告，加州等其他處於地震活躍帶地區亦有爆發大地震風險。

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美國加州在80至90年代期間，曾拆除或改造部分結構有問題的建築，但仍有大量建築物未經歷過7.8級大地震。加州位於聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）上，該斷層亦有機會如土耳其所處的東安那托利亞斷層（East Anatolian Fault），因變動而造成地震。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）地球物理學家Kate Scharer表示，加州過往亦曾經歷7.8級大地震，指當地需為未來或再發生地震做準備。

加州理工學院（Caltech）研究院瓊斯（Lucy Jones）亦強調，加州一定會再次發生7.8級地震。她承認無法預測地震發生的具體時間，但與長期平均水平相比，加州已經歷一段平靜期。

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回顧歷史，聖安德列斯斷層曾造成兩次大地震，1906年的地震摧毀了三藩市（San Francisco）大部分地區。而1857年的地震級別更達7.9級。

土耳其是次地震造成當地建築物大規模倒塌，涉及建築物老化、安全檢查不足等。但建築工程師表示，即使地震規模或有不同，加州一旦發生大地震將帶來毀滅性後果，警告積混凝土建築物易碎，倒塌後或造成嚴重傷亡。

責任編輯：李俊儀