  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【土耳其地震】美專家警告 加州有7.8級大地震風險

環球社會熱點 17:39 2023/02/08

分享：

分享：

土耳其與鄰國敘利亞周一（6日）發生7.8級大地震，已造成近萬人死亡。有美國專家警告，加州等其他處於地震活躍帶地區亦有爆發大地震風險。

地震波及敘利亞監獄 約20名ISIL囚犯越獄 【下一頁】

美國加州在80至90年代期間，曾拆除或改造部分結構有問題的建築，但仍有大量建築物未經歷過7.8級大地震。加州位於聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）上，該斷層亦有機會如土耳其所處的東安那托利亞斷層（East Anatolian Fault），因變動而造成地震。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）地球物理學家Kate Scharer表示，加州過往亦曾經歷7.8級大地震，指當地需為未來或再發生地震做準備。

加州理工學院（Caltech）研究院瓊斯（Lucy Jones）亦強調，加州一定會再次發生7.8級地震。她承認無法預測地震發生的具體時間，但與長期平均水平相比，加州已經歷一段平靜期。

土耳其寒冷天氣加雨勢難搜救 多國派員救災 【下一頁】

回顧歷史，聖安德列斯斷層曾造成兩次大地震，1906年的地震摧毀了三藩市（San Francisco）大部分地區。而1857年的地震級別更達7.9級。

土耳其是次地震造成當地建築物大規模倒塌，涉及建築物老化、安全檢查不足等。但建築工程師表示，即使地震規模或有不同，加州一旦發生大地震將帶來毀滅性後果，警告積混凝土建築物易碎，倒塌後或造成嚴重傷亡。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片）
今日
【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片）
【土耳其地震】波及敘利亞監獄 約20名ISIL囚犯越獄
今日
【土耳其地震】波及敘利亞監獄 約20名ISIL囚犯越獄
【土耳其地震】寒冷天氣加雨勢難搜救 多國派員救災
2023/02/07
【土耳其地震】寒冷天氣加雨勢難搜救 多國派員救災
【土耳其地震】敘利亞醫生指 死傷者多為兒童
2023/02/07
【土耳其地震】敘利亞醫生指 死傷者多為兒童
【土耳其地震】建築如「鬆餅」倒塌 專家指舊樓抗震不足（有片）
2023/02/07
【土耳其地震】建築如「鬆餅」倒塌 專家指舊樓抗震不足（有片）

你可能感興趣

【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片）
今日 17:11
【土耳其地震】7歲姊瓦礫下舉胳膊護弟 稱願為僕求救（有片）
【土耳其地震】波及敘利亞監獄 約20名ISIL囚犯越獄
今日 16:26
【土耳其地震】波及敘利亞監獄 約20名ISIL囚犯越獄
【土耳其地震】寒冷天氣加雨勢難搜救 多國派員救災
18:00 2023/02/07
【土耳其地震】寒冷天氣加雨勢難搜救 多國派員救災
災難 地震 敘利亞 土耳其 美國 加利福尼亞 三藩市

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間18:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基突訪英 德國丹麥荷蘭供百輛主戰坦克（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【土耳其地震】建築如「鬆餅」倒塌 專家指舊樓抗震不足（有片）
【土耳其地震】建築如「鬆餅」倒塌 專家指舊樓抗震不足（有片）
【烏克蘭戰爭】烏任命新内政部長 德國丹麥荷蘭供百輛主戰坦克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏任命新内政部長 德國丹麥荷蘭供百輛主戰坦克（不斷更新）
【土耳其地震】土敍兩國近萬人遇難 土甲門將證實喪命（持續更新）
【土耳其地震】土敍兩國近萬人遇難 土甲門將證實喪命（持續更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間17:00）
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
拜登發表國情咨文促兩黨合作 呼籲上調股票回購稅
拜登發表國情咨文促兩黨合作 呼籲上調股票回購稅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款