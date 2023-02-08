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【兔年部署】 晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈

股樓投資 18:15 2023/02/08

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內地解除各地入境限制重開經濟活動，晨星(Morningstar) 亞洲股票研究總監陳麗子表示，內地消費反彈是近期主要投資主題之一，加上內地貨幣政策和美國息口的相關股較低，以及亞洲股票估值仍然偏低，多個板塊包括消費、科技、金融及內房仍存在投資機會。當中晨星預計，內房最壞時期已過，未來兩年利潤會緩慢復甦。該行同時列出逾10隻港股為首選股。

晨星首選港股名單：

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【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

其他受惠通關方面，晨星認為旅遊股價值已反映通關因素。至於濠賭股，該行預計其復甦趨勢穩健，惟仍要面對行業現金流和貴賓業務稅收消息等風險。星預計，今年澳門博彩業日均博彩毛收入料達1.4億澳門元，收復至約2019年水平的一半。

【百勝中國 9987】 第四季盈利按年倒退近90% 全年少賺55%但增派息 百勝中國績後靠穩  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

百勝中國（09987） 港股

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