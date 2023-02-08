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鴨脷洲弦岸主打開放式至一房戶　爭取今年首季銷售　定價參考同區成交

股樓投資 17:56 2023/02/08

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港島區新盤準備短期內推出應市，莊士中國（00298）發展的鴨脷洲平瀾街8號住宅項目，今正式命名為弦岸（ARUNA)，莊士中國投資主席莊家彬表示，項目的籌備工作已接近尾聲，爭取月內上載樓書，望能於今年首季展開銷售。他透露，項目單位定價參考同區二手成交價，以及近年港島區新盤成交價。他續指，項目延續同系項目弦海的命名概念，由於前臨避風塘，取名為「岸」，而ARUNA就有「黎明之光」或「海神」之意，呼應項目的流線型燈塔外型。

莊士中國投資董事總經理莊家豐表示，項目享地區優勢，發展潛力不俗，而且當區漸趨年輕化，料能打造成媲美蘇豪及高街的時尚社區。

莊士中國地產部助理總經理陳慶光說，弦岸距港鐵利東站約2分鐘步程，共提供105伙，實用面積205至317平方呎，當中20伙屬開放式戶，一房戶設77伙，另有8伙特色單位，預計關鍵日期為2024年9月30日，距今約20個月時間。

 

延伸閲讀【有相睇】樓價持續上升 區內客1973萬買THE PARKSIDE四房 較一周前同類成交貴3%

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 鴨脷洲 莊士中國（00298） 莊士 私人屋苑

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