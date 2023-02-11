  • 19°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【營銷有計】背景音樂提升客人回頭率　音樂製作人：挑選歌單有學問

12:00 2023/02/11

分享：

分享：

Musicstyling亞太及⼤中華區總監阮博慧（右）提到，看似尋常的背景音樂，正默默地強化品牌記憶、掀起消費者的感情波動。左：Musicstyling亞太區⾸席⾳樂策展蕭珮珮。

在品牌營銷中，視覺效果往往深受重視，其他感官卻容易被忽視。但其實合適的背景音樂，更會撼動人心。專門為企業客戶製作及作場景音樂諮詢的專家建議，背景音樂看似是件再平常不過的小事，但品牌在選擇或創作背景音樂時，應留意定位、文化以及環境等多項因素，才能抓緊客人的心。

【成功之道】公司「守護神」唔易做　施熙德：要必備勤奮+應變能力條件

【中小企營商】第1季「渣打中小企指數」穩步回升至46.7 　「環球經濟」分項指數銳增14.4點

走進咖啡店、酒店或連鎖時裝店，若聽到背景音樂，大眾或會覺得是理所當然。音樂製作公司Musicstyling亞太及大中華區總監阮博慧（Sophie）接受本報訪問時提到，看似尋常的背景音樂，其實默默地強化品牌記憶、掀起消費者的感情波動，不只增加消費者停留時間與消費能力，甚至還會提高客人的評價與回頭率。

音樂力量強大　影響思緒

她表示：

音樂是一種語言，力量很強大。商家可透過節奏、旋律等創造與環境相匹配的氣氛，影響聆聽者的思維與情緒。

Musicstyling亞太區首席音樂策展蕭珮珮（Ruby）補充，背景音樂最神奇的地方，是平常消費者不會特別留意，甚至不知道背景音樂的存在。

但倘缺乏了背景音樂，會很容易令人覺得突兀，影響顧客的消費意慾。Ruby直言：「試想一下，如果餐廳沒有播放音樂，而食客在聊天時出現冷場，整個氣氛變得尷尬，食客應該會拒絕再訪。」相反，若播放合適的背景音樂，有機會成為食客在享用餐點時的話題，甚至變成餐廳的Signature（標誌）。

Ruby舉例，倘一間主打懷舊風的中菜廳播放張國榮的《當年情》作背景音樂，或變成食客在餐桌上的話題，也會因為歌曲聯繫着共同的回憶，成為餐廳與食客之間的橋樑，增加顧客對餐廳的好感度，甚至可吸引食客回頭。

不過，兩人均強調，背景音樂選擇的學問深似海，商家並非隨便挑選一首歌曲就可以，有時候更是需要訂製合適的歌單。

Sophie建議，品牌要先留意自家的市場定位。以酒店為例，Musicstyling旗下客戶W酒店和香港瑞吉酒店（St. Regis）風格截然不同，「W酒店屬於前衞風格；香港瑞吉酒店則較古典優雅，所以他們的歌單風格也會不一樣。」W酒店的背景音樂會結合粵語流行音樂（Cantopop）；香港瑞吉酒店就採用柔和抒情的音樂，用作凸顯品牌定位。

留意風水　賭場音樂需精心設計

她也提到，選擇背景音樂時也應要留意不同的市場環境文化。例如在香港的W酒店會採用粵語流行音樂；巴黎的W酒店則會加入法式元素。除此之外，賭場的背景音樂也是需要精心設計，曾為澳門多間酒店賭場製作背景音樂的Sophie笑言：「許多人都相信風水，所以千萬不能有Down、Drop等相關字詞出現，否則相當趕客。」

與此同時，Ruby也稱，由於背景音樂與環境環環相扣，所以背景音樂必須考慮室內裝修，聲音也要控制得恰當。

滿足客戶同時　平衡實際情況

所以他們每次為客戶製作背景音樂時，都會先聆聽客戶概念想法，再進行實地考察，例如之前廣州康萊德酒店提議每15分鐘就會出現雀鳥叫聲，他們便到當地考察，了解酒店是以園林布置，與提出的意見是配合的，才會動手製作。「如果環境氣氛與背景音樂不一樣，不停出現雀鳥叫聲，只會讓人感到煩厭。」

Ruby笑言，客戶總會有無窮及有趣想法，但作為場景音樂諮詢公司，都要懂得衡量或為客戶提供建議。

她提到，有內地酒店客戶曾提議在餐廳使用電影《黃飛鴻》主題曲《將軍令》，當每位客人踏入餐廳就會出現敲打「咚咚咚」的聲音。但她向客戶解釋，應理解消費者的需要，若果一直吃飯一直「咚咚咚」，或會帶來反效果。幸好客戶最終能理解，因此她決定微調並沿用《將軍令》，但就為客戶加入了80、90年代的武俠片的聲音效果，滿足客戶想法同時，也平衡實際情況。

【疫市營商】智能玩具增添STEM、親子元素　寓學習於娛樂　疫下大賣

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港品牌Multizen丶Flossom 推新設計迎情人節

相關文章

【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格
2023/01/11
【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格
【營銷策略】企業開發自家品牌字體　嶄新體驗助品牌營銷升級
2023/01/09
【營銷策略】企業開發自家品牌字體　嶄新體驗助品牌營銷升級
【中港通關】防疫措施鬆綁、觀望兩地通關　市面有人歡喜有人愁
2023/01/03
【中港通關】防疫措施鬆綁、觀望兩地通關　市面有人歡喜有人愁
【元宇宙商機】米奇老鼠95歲大壽　迪士尼下個百年勢拓展元宇宙
2023/01/04
【元宇宙商機】米奇老鼠95歲大壽　迪士尼下個百年勢拓展元宇宙

你可能感興趣

【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格
19:22 2023/01/11
【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格
【營銷策略】企業開發自家品牌字體　嶄新體驗助品牌營銷升級
15:03 2023/01/09
【營銷策略】企業開發自家品牌字體　嶄新體驗助品牌營銷升級
【中港通關】防疫措施鬆綁、觀望兩地通關　市面有人歡喜有人愁
12:39 2023/01/03
【中港通關】防疫措施鬆綁、觀望兩地通關　市面有人歡喜有人愁
品牌 歌手 電視劇 綜藝節目 歌曲 電影 音樂會 音樂 設計 文娛藝術

下一篇文章

【三星新機】Samsung Galaxy S23系列香港上市　一文看清各電訊商優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
【港元定存】中銀1年港元定存息減至3.5厘 發鈔行減息潮未止
【港元定存】中銀1年港元定存息減至3.5厘 發鈔行減息潮未止
【ESG】財庫局：ESG基金去年資產總值 突破1.1萬億元
【ESG】財庫局：ESG基金去年資產總值 突破1.1萬億元
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【成功之道】公司「守護神」唔易做　施熙德：要必備勤奮+應變能力條件
【成功之道】公司「守護神」唔易做　施熙德：要必備勤奮+應變能力條件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款