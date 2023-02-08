【國泰293】國泰航空第五度延付港府優先股股息　累計拖欠15.1億元

國泰航空 （00293） 公布，決定再次延遲派付港府優先股股息，為國泰航空第五度延派股息。國泰航空原訂2月13日到期支付優先股股息，公司重申在完全支付優先股欠款前，將不會派發普通股股息或回購其普通股。

國泰航空於2020年6月疫情期間獲港府注資，政府斥195億元認購國泰發行的優先股，而優先股的股息逐年遞增，首3年年利率為3厘、第4年為5厘、第5年為7厘，餘下年期則為9厘；股息按每半年支付一次。

按此計算，國泰累計延付股息金額達14.6億元。由於該等股息欠款有權按當前的股息率享有股息，國泰5次延付優先股股息後，實際遞延支付金額為15.07億元。

國泰航空行政總裁林紹波上月底受訪時稱，航空公司和附屬公司去年下半年已轉錄經營現金淨流入，期望隨旅客量回升，會盡快向政府連本帶利償清款項。

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記者：麥德銘