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【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%

理財智慧 16:54 2023/02/08

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由2023年2月8日至2023年3月31日，平安壹賬通銀行（PAOB）推出新個人客戶享3個月港幣定期存款優惠，年利率高達6%。

新個人客戶凡於優惠期內成功開立PAOB個人儲蓄戶口並敘造3個月港幣定期存款，最低存款為100港元，首88,000港元存款可享6%年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後即賺取利息高達1,280港元！

PAOB亦為所有個人客戶提供活期存款優惠。於即日起至2023年4月30日，不分新舊客戶，只要存入新資金至PAOB個人儲蓄戶口，首50萬港元可享2%活期存款年利率（當中已包括基本利息以及獎賞利息）。

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撰文 : 陳玉蓮

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