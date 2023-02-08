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【港股前瞻】國泰君安：港股牛市調整 2萬點底部區域 關注汽車消費電子等領域

股樓投資 19:12 2023/02/08

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國泰君安發表研究報告，指港股經歷「開門紅」後，近期出現明顯調整，但國內經濟復甦的趨勢延續，後續將帶動港股企業盈利出現明顯上修，預期恒指20000點附近是底部區域，現階段建議關注汽車、消費電子等消費板塊。

報告指，對比以往國內經濟上行周期，港股的關注度和彈性通常好於A股市場，順周期行業相比A股能夠錄得超額回報。此外，美債收益率下行時期，港股相對於A股更為敏感；10年期美債收益率下降10個基點，港股平均上漲1.1%，而A股平均上漲0.4%。

策略上，該行指出：

1 恒指22000點是短期市場的心理阻力關口，在缺乏催化的情形下較難升穿站穩，港股或圍繞這個位置附近進行盤整消化，以結構性行情為主;

2 中美關係方面，暫不構成系統性風險，即使再度反覆，從歷史經驗來看，衝擊幅度約5%至10%，20000點附近或是底部區域;

3 國內經濟修復的趨勢延續，後續將帶動港股企業盈利出現明顯上修，同時海外流動性復甦交易仍在進行中，指數估值有望修復至2022年初時的水平。催化劑是國內社融放量以及海外美聯儲政策轉向，時間可能在二季度前後。

延伸閱讀：【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋【見下頁

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行業配置上，該行認為延續逆境反轉，內外兼顧的策略：

1 從股價來看，消費復甦相關的需要精選個股。現階段建議關注汽車、消費電子等可選消費品種，其估值不貴，計入樂觀預期不足，仍然處在低位，建議投資者積極關注。

2 地產供給端「三箭齊發」，期待未來需求端政策。建議關注地產、金融、材料等行業。

3 2023年美國通脹趨勢性下行，流動性反轉交易已提前啟動，目前仍在進行中。關注與美債更為敏感性行業，如港股創新藥、半導體、黃金等品種。

同場加映：【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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記者：李兆明

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