【WhatsApp動態】WhatsApp個人檔案新增圓環顯示更新　設定私密分享對象等功能即將登場

▲ WhatsApp表示已開始向全球各地的用戶推出推出6大動態新功能，未來數周內所有WhatsApp用戶都能看到。（WhatsApp官方圖片）

WhatsApp動態與Instagram及Facebook的限時動態功能類似，同樣在24小時過後就會消失，現時可分享內容類型包括相片、影片、GIF和文字等。為提供更多方式予用戶WhatsApp與親友分享即時生活點滴，WhatsApp日前公佈了一連串有關動態功能的更新，還期望強動態功能的私隱度。

5大WhatsApp動態新功能包括：

私密分享對象選擇器

WhatsApp認為，由於用戶分享的每則動態不一定適合所有聯絡人瀏覽，因此將提供為每則動態調整私隱設定的彈性，每次更新動態時也讓其選擇誰能看到動態。最近選擇的分享對象亦會儲存下來，作為下次發佈動態時的預設值使用。

語音動態

即將推出讓用戶能在WhatsApp動態中錄製和分享最多30秒的語音訊息。語音動態可用於發佈更具個人特色的近況，尤其是用戶認為說話比打字更適合自我表達時。

動態心情

即將新增動態心情助快速地回應朋友和親密聯絡人的動態更新，只要向上滑動並點按八個表情符號的其中一個，就能快速回覆任何動態。用戶也可以繼續選擇透過文字、語音、訊息和貼圖等形式回覆動態。

代表有最新近況的動態個人檔案圓環

全新的動態個人檔案圓環，讓用戶知道當聯絡人分享了動態更新，如同Instagram的顯示方式。在聊天室清單、群組參與者名單和聯絡資料中，也可看到這個圓環。

動態中的連結預覽

現時起，當用戶在動態中發佈連結時，便會自動看到連結內容的預覽畫面，與現時傳送訊息時一樣。預覽畫面可讓聯絡人在點擊連結前更加了解連結內容。

WhatsApp表示，上述更新已經開始向全球各地的用戶推出，未來數周內所有WhatsApp用戶都能看到。

責任編輯：張寶燕

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：