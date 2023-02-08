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【ChatGPT爭議】Elon Musk回應ChatGPT道德爭議　稱對答令人擔憂

科技 19:23 2023/02/08

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有科技狂人之稱的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前公開質疑ChatGPT的道德標準，指出其對答及言論令人擔憂。（法新社資料圖片）

ChatGPT成為全球熱話，微軟（Microsoft）今（8日）更公布整合ChatGPT AI技術並推出新版瀏覽器Microsoft Edge及搜尋引擎Microsoft Bing，繼續拓展ChatGPT AI技術應用範疇。然而，當中亦存有不少關於ChatGPT的道德爭議，有待進一步討論。

有Twitter用戶近日發布帖文反映，ChatGPT在回覆有關種族歧視的問題時表示：「道德上永遠不允許說種族歧視的話，即使這樣做是拯救數百萬人免受核彈襲擊的唯一方法。」並在該平台上帶出有關ChatGPT道德爭議的討論。

有科技狂人之稱的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前就該帖文作回應，公開質疑ChatGPT的道德標準，指出其對答及言論令人擔憂。

事實上，今次並非Elon Musk首次批評ChatGPT的言論，ChatGPT去年12月回應能源專家Alex Epstein言論：「化石燃料的使用對環境有重大負面影響，還會導致氣候變化。」有人提出同樣的問題時，ChatGPT卻回答了一個主張使用化石燃料的論點。當時，Elon Musk就曾經批評：「訓練AI撒謊是非常危險的。」

開發ChatGPT的OpenAI，是在2015年由Elon Musk帶頭出資創立，希望透過與不同團隊的自由合作，向公眾開放AI相關專利及研究成果，確保通用AI能夠造福人類社會。可是至2019年初，Elon Musk表示由於對AI存有擔憂，以及與團隊的想法存在分歧，在Twitter上宣布退出OpenAI。

責任編輯：張寶燕

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