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德福花園換樓客鍾情康城三房性價比高　830萬買首都三房換大屋

股樓投資 16:52 2023/02/08

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利嘉閣地產趙洛民表示，將軍澳日出康城首都6座中層RB室，實用面積681平方呎，為三房套連士多房，座向北方，享公園景，成交價830萬元，呎價12,188元。新買家為九龍灣德福花園換樓客，有見日岀康城三房性價比高，於是果斷入市，「細屋換大屋」。

據悉，原買家於2019年4月以875萬元購入上述單位，前後持貨不足4年，帳蝕45萬元離場。

 

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撰文 : 蔡子俊

利嘉閣 首都 康城 日出康城 德福花園 將軍澳 二手市場 私人屋苑

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