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【網絡安全】香港資安事故4年來首次上升　按年升9%殭屍網絡烕脅最大

科技 16:20 2023/02/08

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HKPC數碼轉型部總經理陳仲文（左）和香港理工大學電子計算學系副教授羅夏樸（右）呼籲，市民需警惕來自AI等新技術的安全風險。

疫情改變工作及生活模式，並一直延續，引起新的網絡安全風險。香港生產力促進局（HKPC）轄下香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）今（8日）公佈《香港資訊保安展望2023》， 顯示去年網絡保安事故按年升9%，為4年來首次錄升幅。

HKPC數碼轉型部總經理陳仲文表示，去年HKCERT已為本港處理共8,393單資訊保安事故，較2021年上升9%。主要為殭屍網絡相關事故達4,858單，按年大升40%；次要為網絡釣魚事故達2,946宗， 按年跌 21 %，但要留意的是，牽涉網址（URL）則上升4%，超過60%的URL與網上銀行、加密貨幣及電子商貿有關。

2022年香港資訊保安事故較2021年上升9%。（香港電腦保安事故協調中心資料圖片）

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5大資安威脅要留意

身兼HKCERT發言人的陳仲文指出，今年用戶要注意黑客愛用的5大手法，以免中招。

  • 憑證釣魚（Ｃredential Ｐhishing）是釣魚攻擊中，黑客慣用盜取用戶身份的首要步驟，目的是騙取個人敏感資料。同時發現，黑客亦開始使用新手法以繞過多重認證（MFA）保安措施。
  • 利用人工智能（AI）進行攻擊，包括攻擊多人或多個服務使用的AI模式，一旦成功可帶來更廣泛的影響。另外，又利用AI編製及偽造影像及聲音，以散播謠言或勒索用戶。
  • 網絡犯罪服務(Crime-as-a-service)低廉化，大幅減低發動網絡攻擊門檻及成本，吸引及方便更多不法份子進行攻擊。
  • 加密貨幣是Ｗeb3.0的應用，佔去年本港釣魚連結中的12%，值得留意。
  • 物聯網（Internet of Things，IOT）設備廣泛應用，加上工業4.0的發展，愈來愈多企業將IT及OT系統連接至互聯網，網絡的出人口及介面上升，變相增加資安的風險。

物聯網設備保安易被忽略

香港理工大學電子計算學系副教授羅夏樸出席簡報會時，表示市民易因沒有更新物聯網設備的過時軟件，或沒有更改其預設密碼而吸引黑客攻擊。同時企業使用區塊鏈技術或智能合約等Web 3.0技術時，可能因未知的安全漏洞而招致損失。

針對上述預測的資訊保安威脅，陳仲文呼籲，市民除小心保護出生日期及身份證號碼等個人資料外，亦需關注指紋等生物特徵被黑客利用。另外，也需留意網站域名的串法及搜索引擎顯示的最佳結果，以防範釣魚網站。

為應對元宇宙及AI等新技術帶來的風險，市民及企業需制定針對性的措施及保安策略。企業需製訂內部保安政策及營運守則、定期評估網絡及系統保安、持續監察連接互聯網的設施。 羅夏樸亦提出，物聯網設備公司需推行零信任安全架構和詳盡化代碼審計等措施，來應對Web 3.0帶來的風險等。

【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok

責任編輯：莫悠悠

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