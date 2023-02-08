【有相睇】樓價持續上升　區內客1973萬買THE PARKSIDE四房　較一周前同類成交貴3%

美聯物業黃麗貞表示，將軍澳THE PARKSIDE第1座中層A室，實用面積1,087平方呎，屬於四房套間隔，外望可享海景，新近獲區內客斥資1,973萬元購入單位自住，折合實用呎價約18,150元。屋苑約一星期前曾錄得一宗同座、同室兼相同面積的中層單位交投，當時單位以1,920萬元成交，今次單位成交價較一周前交投高約3%。

資料顯示，原業主於2015年3月以1,455萬元購入上述單位，持貨接近8年，帳面獲利518萬元，單位升值約36%。

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