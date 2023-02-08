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AIA退休調查： 近6成擬通關後作報復式旅遊 期望每週平均有2.8天能WFH

理財智慧 16:01 2023/02/08

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過去幾年的疫情，或多或少影響著市民對退休的規劃。隨著社會逐步復常，友邦香港今日公布「AIA 理想退休生活調查」第十四期結果，探討在職港人迎接社會復常對退休準備的新態度，揭示他們對以上四大方面的最新看法。


第十四期「AIA 理想退休生活調查」於2022年10月31日至11月11日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,023名年齡介乎18-65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

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調查發現，近半數受訪者(47%)在過去三年，因減少外遊或購物令個人儲蓄有所增加，當中四成人增加逾4萬港元。而經歷過去三年的疫情，市民已蓄勢待發，增加消費或旅遊：逾七成(73%)受訪者表示會在社交復常後，增加娛樂消費；近六成(58%)計劃通關後動用儲蓄作報復式旅遊；近半(46%)有計劃在未來3至6個月內外遊，預算花費22,918港元(中位數)，包括機票、酒店住宿、購物等。

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調查亦了解曾感染COVID-19受訪者對醫療保障的看法：八成同意「生命脆弱，應該加強醫療保障」；惟僅17%有因為曾染疫而增購醫療保險，可見僅少數人有採取實際行動為自己加添醫療保障。而曾染疫受訪者無增購醫療保險的三大主因包括：42%打算日後只使用公營醫療服務、38%表示資金不足、19%則指僱主提供的團體保險保障充足。

而整體受訪者當中，逾五分一(22%)沒有任何醫療保險、13%僅擁有僱主提供的團體醫療保險。換言之，有35%受訪者或會於退休後沒有任何醫療保障，隨著年事漸長，醫療開支亦會相應增加，退休儲備未必足夠應付實際需要。


隨著社會復常，部分公司亦漸從在家工作回復至返回辦公室工作，但調查反映近六成(58%)受訪者支持混合工作模式（意指員工可靈活安排在辦公室及在家工作的日子及時間），受訪者期望每週平均能有2.8天在家工作。
 

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雖然如此， 當中亦有隱憂，76%受訪者同意在家工作會令工作與個人生活的界線變得模糊、70%認為會令工作時間變得更長、64%認為會減少社交，繼而令孤獨感增加。

COVID-19令港人更明白環境及社會與個人互相影響，78%受訪者希望退休投資組合擁有可持續投資產品成分。但調查顯示市民對ESG投資[1]認知尚淺：80%認為自己不懂如何選擇市場上的ESG強積金產品、60%認為ESG投資只限於環保或減碳。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示：「市民大眾在疫情過後增加旅遊及消費是可以理解，但大家亦要平衡消費和儲蓄、建立理財習慣。另外，在醫療保障上勿完全依賴團體保險。我建議大家可從小處入手，例如透過參加強積金可扣稅自願性供款及根據需要購買自願醫保等，建立更充裕的退休及醫療保障網，同時兼享扣稅的好處。」

劉女士補充：「我們亦留意到，打工仔較以往更重視身心健康，不斷尋求實踐健康生活的方法。而AIA超越傳統團體保險，結合僱員福利及職場健康，為僱員提供涵蓋身體、心理、社交及財務健康的僱員福利方案，助大家實踐『健康長久好生活』正正是我們的目標。至於ESG方面，推動社會可持續及更健康的發展一直是我們企業策略重點之一，隨著成員對具ESG概念的強積金基金興趣漸增，我們未來會繼續致力透過不同渠道教育強積金成員，提升他們對ESG及相關基金的認識。」

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責任編輯：陳詠妍

 

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