▲ 【日圓走勢】岸田文雄：選擇日本央行行長繼任人時會考慮對市場的潛在影響 日圓回軟、兌港元守6算

市場關注日本央行貨幣政策去向，日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）表示，選擇日本央行行長繼任人時，會小心考慮市場影響，反映他幾乎無意作出出乎意料的決定，讓外界以為央行政策立即生變。日圓隔晚反彈後，周三回軟，美元兌日圓高見131.38，升0.2%；每百日圓兌港元僅守6算，報6.0041。

日本早前以破紀錄金額干預日圓【下一頁】

岸田文雄指，自己正在考慮日本央行行長繼任人選，同時會密切關注對金融市場的潛在影響，因繼任人選與經濟政策的基本面有關，而且會引起金融和商界的廣泛關注。

分析認為，岸田文雄的言論，或增加市場對他傾向選擇現任央行副行長雨宮正佳（Masayoshi Amamiya），或前副行長中曾宏（Hiroshi Nakaso）的猜測。

▲ 【日圓走勢】雨宮正佳最有機會成為日本央行行長繼任人

料下周公布日本央行行長繼任人選

岸田文雄預期於下周公布央行行長繼任人選，為日本央行過去十年來首次公布新繼任人。「自金融危機以來，日本央行與其他主要央行都緊密聯繫，而與本土及國際市場參與者做好溝通變得相當重要。」

市場早前傳出，雨宮正佳最有機會成為現任央行行長黑田東彥的繼任人。

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編輯：陳韻妍