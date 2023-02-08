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拜登倡公司股票回購稅加至四倍 短期料推高股價

環球經濟金融 16:10 2023/02/08

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美國總統拜登（Joe Biden）發表國情咨文，提到希望將企業的股票回購稅上調至目前的四倍。雖然通過加企業股票回購稅的機會不大，但預計消息會促使企業加快回購股份，短期内或推高股價。

拜登發表國情咨文促兩黨合作 呼籲上調股票回購稅 【下一頁】

拜登去年較早時已簽署向企業徵收1%股票回購稅，法案今年生效。

拜登於國情咨文演説引述2020年的數據，指美國55間最大型企業賺取400億美元利潤，但相關聯邦稅收竟為零。他呼籲國會針對龍頭企業加稅，並提議將企業股票回購稅上調至現時四倍。

路透社引述投資者指，由於共和黨人目前控制眾議院，預計上調企業股票回購稅的議案於國會通過的可能性很低，但仍會對投資者行為產生一定影響。

上調股票回購稅的消息，或促使企業加快回購股份行動。

英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支 【下一頁】

Cresset Capital聯合創始人兼投資總監埃布林（Jack Ablin）預計，消息或會帶動股價增長。他認為拜登提倡上調企業股票回購稅，可能會鼓勵企業上調股息而非回購股份，但總括而言都並非壞事。

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices） 高級指數分析師Howard Silverblatt預計，拜登政府上調股票回購稅的影響或相對較小。

他估計目前1%的稅率，只會令標普500成份股公司今年的收益減少0.5%。如果稅率上調到 2.5%至2.75%，企業或開始將資金由回購股份轉移至派股息，但都不會全數轉移。

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責任編輯：鄭錦玲

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