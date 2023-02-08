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【百勝中國 9987】 第四季盈利按年倒退近90% 全年少賺55%但增派息 百勝中國績後靠穩

股樓投資 15:28 2023/02/08

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在內地經營肯德基及必勝客等連鎖餐廳的百勝中國（09987）公布第四季業績，收入20.9億美元，按年下跌9%；純利5,300萬美元，按年大跌89%，主要是由於經營利潤下降。百勝股價最新報478.2元，升1.6%，成交額1.2億元。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

截至去年12月底止，全年淨利潤4.4億元（美元，下同），按年減少55.4%；經調整淨利潤4.5億美元，按年下跌15%，主要由於經營利潤下降，部分被按市值計價的股權投資虧損所抵消。期內總收入95.7億元，按年跌2.9%；同店銷售額較去年同期下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降7%和6%。

【中國中免 1880】 中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【見下頁

    點擊圖片放大
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集團將每股普通股現金股息由0.12元提高至0.13元，下月28日派發，而集團去年以股份回購及現金股息方式回饋股東約6.7億元。管理層表示，今年重點是提振銷售，預計將淨新增約1,100家至1,300家門店，資本支出在7至9億元，繼續投資科技和基礎設施建設。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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記者：郭秀慧

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美股 百勝中國（09987） 必勝客 港股 派息 純利 同店銷售

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