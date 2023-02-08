【聯想992】聯想彈高4%　推中國市場專屬伺服器品牌「聯想問天」

▲ 【聯想992】聯想推中國市場專屬伺服器品牌「聯想問天」

聯想 （00992） 宣布，聯想將為中國市場打造全新專屬伺服器品牌及產品綫「聯想問天」，並推出包括關鍵業務伺服器、通用機架伺服器、塔式伺服器、高密度伺服器、人工智能伺服器以及存儲型伺服器在內的六大未來產品家族。

聯想現彈高4.3%，報6.62元。

與此同時，聯想ThinkSystem品牌也將繼續為中國客戶服務，形成聯想體系內雙品牌服務。

聯想集團高級副總裁、聯想中國區基礎設施業務群總裁柏鵬介紹，聯想問天系列由中國本土團隊開發、聯合本土合作夥伴為本土客戶提供深度定制化產品。ThinkSystem系列則將提供兼具業內極致性能和最前沿創新技術的產品。兩者均具備高性能、高可靠、高品質、低能耗的特性。未來聯想將持續培養本地化專家和服務團隊，為客戶提供端到端的快速響應。

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編輯：姚卓然