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【内房危機】東亞聯豐籲重新買入内房債、該行去年底重新部署　「最具吸引力的購買機會」

股市 17:06 2023/02/08

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【内房危機】東亞聯豐籲重新買入内房債、該行去年底重新部署　「最具吸引力的購買機會」

受內房市場低迷影響，内房債去年萎靡不振，但中央自去年11月密集推出支持房地產市場政策，當中包括信貸、債券、股權融資的「三支箭」，令市場對内房行業信心回暖。東亞聯豐投資表示，該行去年底已重新部署内房領域，政策支持力度加大意味內房最嚴重的流動性危機已結束，籲投資者重投内房美元債領域。

東亞聯豐投資定息投資部首席投資總監曾倩雯表示，中央密集推出利好內房的政策，意味部分內房開發商能存活，即使內房債近日已大幅反彈，内房債仍提供「最具吸引力的購買機會」，當其他市場參與者仍在減持中國高息債，目前是買入內房債的好時機，其他也方難以找到類似的收益率及回報。

早前内房危機蔓延之際，東亞聯豐曾不斷減持内房債逾1年，直至去年底才重新部署。

根據彭博指數，自「三支箭」出台後，中資美元「垃圾」債券已經連續上漲13周，平均收益率也從創紀錄的31%降至16%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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