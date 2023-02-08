【香港排名】香港2022年外派僱員宜居城市排名跌至92位　新加坡續排第1

外派人才資源顧問ECA International公布2022年度外派僱員宜居城市排行榜，受累於疫情防控措施和政治環境影響，香港在該榜單的排名再跌15位至第92位，而新加坡連續21年成為全球最適宜外派僱員居住的城市，其他最佳國家分別為澳洲、日本、紐西蘭，港人向來關注的日本更有4個城市位居首20位，分別為東京（第2位）、大阪（第4位）、橫濱（第4位）及名古屋（第13位）。

值得注意是，該報告是基於每年11月的地區津貼及生活環境因素調查，從而評估全球逾500個地區的排名，因此尚未全面反映香港去年底加快放寬出入限制和防疫措施影響。全球最大跌幅方面，俄烏戰爭令烏克蘭基輔及俄羅斯莫斯科均分別跌62位及42位至249位及223位。

不單香港排名下跌，內地城市於榜單的排名同樣受挫，上海排名跌11位至第128位，但保持外派人員最宜居的內地城市地位。其他大中華城市方面，台北排名77、澳門排名97。

香港2023年排名料回升 ECA：與新加坡差距仍大

ECA Internatonoal亞洲區域總監關禮廉指出，其他亞洲城市去年相繼取消防疫限制，令排名普遍上升，相反香港2022年大部分時間都實施隔離措施、限制休閒娛樂活動等，令香港處於較不利位置。他續指，香港更改立法會和行政長官選舉辦法，以致香港空氣污染嚴重都影響香港在外派僱員的形象。

ECA相信，隨香港放寬防疫限制，2023年排名有望反彈，但相信仍難以年內完全恢復至疫情前水平，坦言香港與新加坡的差距依然很大，如航運預計未能於2024年恢復至疫前水平。

在新加坡方面，關禮廉稱，當地較其他地區更早放寬社交距離措施，有助當地生活環境恢復至疫情前水平。

疫情之前，香港於2012年曾為十大宜居城市之一，其後排名於10年間大幅倒退，2014年至18年則在20至40位水平徘徊，在2019年社會事件影響下，排名也曾跌至90位以外。

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