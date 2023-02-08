  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港排名】香港2022年外派僱員宜居城市排名跌至92位　新加坡續排第1

Hot Talk 15:12 2023/02/08

分享：

分享：

外派人才資源顧問ECA International公布2022年度外派僱員宜居城市排行榜，受累於疫情防控措施和政治環境影響，香港在該榜單的排名再跌15位至第92位，而新加坡連續21年成為全球最適宜外派僱員居住的城市，其他最佳國家分別為澳洲、日本、紐西蘭，港人向來關注的日本更有4個城市位居首20位，分別為東京（第2位）、大阪（第4位）、橫濱（第4位）及名古屋（第13位）。

值得注意是，該報告是基於每年11月的地區津貼及生活環境因素調查，從而評估全球逾500個地區的排名，因此尚未全面反映香港去年底加快放寬出入限制和防疫措施影響。全球最大跌幅方面，俄烏戰爭令烏克蘭基輔及俄羅斯莫斯科均分別跌62位及42位至249位及223位。

不單香港排名下跌，內地城市於榜單的排名同樣受挫，上海排名跌11位至第128位，但保持外派人員最宜居的內地城市地位。其他大中華城市方面，台北排名77、澳門排名97。

香港2023年排名料回升  ECA：與新加坡差距仍大

ECA Internatonoal亞洲區域總監關禮廉指出，其他亞洲城市去年相繼取消防疫限制，令排名普遍上升，相反香港2022年大部分時間都實施隔離措施、限制休閒娛樂活動等，令香港處於較不利位置。他續指，香港更改立法會和行政長官選舉辦法，以致香港空氣污染嚴重都影響香港在外派僱員的形象。

ECA相信，隨香港放寬防疫限制，2023年排名有望反彈，但相信仍難以年內完全恢復至疫情前水平，坦言香港與新加坡的差距依然很大，如航運預計未能於2024年恢復至疫前水平。

在新加坡方面，關禮廉稱，當地較其他地區更早放寬社交距離措施，有助當地生活環境恢復至疫情前水平。

疫情之前，香港於2012年曾為十大宜居城市之一，其後排名於10年間大幅倒退，2014年至18年則在20至40位水平徘徊，在2019年社會事件影響下，排名也曾跌至90位以外。

相關文章：

【高端人才】「高才通」首月批出近5800個申請　85人年薪逾千萬

【香港排名】ECA International調查：香港為全球生活費用第2高城市、僅次紐約　租金下跌拖低排名

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 防疫措施 上海 台北 新加坡 香港
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【聯想992】聯想彈高4%　推中國市場專屬伺服器品牌「聯想問天」

下一篇文章

【內房危機】奧園健康據報29.9%股權將由廣東國企接手　而非此前有傳的山東國企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【港股市況】美團挫6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎升近4成　恒指反覆偏軟跌15點（不斷更新）
【港股市況】美團挫6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎升近4成　恒指反覆偏軟跌15點（不斷更新）
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款