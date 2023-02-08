【美團 3690】 傳抖音推外賣服務 憂慮美團外賣業務競爭加劇 股價一度急跌逾9%

傳抖音或加入全國外賣服務業競爭。受消息拖累，美團（03690）股價今早（8日）低開近3%，其後跌幅迅速擴大，曾挫逾9%，為去年11月22日以來最大單日跌幅，低見148.3元，最新報154.1元，仍大跌5.9%，成交額140.8億元。美團股價已連跌5日，累跌幅度達14.4%。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

據內媒報道，抖音將於下月1日在全國推出外賣服務，目前正在北京、上海及成都三地進行內測，後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不過，內媒《新京報》引述抖音內部人士表示，公司並沒有在下月1日全國上綫外賣服務的計劃。報道指，抖音到家業務並未採用「外賣」一詞，而是稱為「團購配送」項目，現時仍在進行試點項目，未來會逐步推廣，沒有明確具體的時間節點，也不會在同一時間點全國同步推廣。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧