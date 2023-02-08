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【美團 3690】 傳抖音推外賣服務 憂慮美團外賣業務競爭加劇 股價一度急跌逾9%

股樓投資 14:53 2023/02/08

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傳抖音或加入全國外賣服務業競爭。受消息拖累，美團（03690）股價今早（8日）低開近3%，其後跌幅迅速擴大，曾挫逾9%，為去年11月22日以來最大單日跌幅，低見148.3元，最新報154.1元，仍大跌5.9%，成交額140.8億元。美團股價已連跌5日，累跌幅度達14.4%。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

據內媒報道，抖音將於下月1日在全國推出外賣服務，目前正在北京、上海及成都三地進行內測，後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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不過，內媒《新京報》引述抖音內部人士表示，公司並沒有在下月1日全國上綫外賣服務的計劃。報道指，抖音到家業務並未採用「外賣」一詞，而是稱為「團購配送」項目，現時仍在進行試點項目，未來會逐步推廣，沒有明確具體的時間節點，也不會在同一時間點全國同步推廣。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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記者：郭秀慧

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美團－W（03690） 美股 美團外賣 外賣 抖音

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