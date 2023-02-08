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【土耳其地震】波及敘利亞監獄 約20名ISIL囚犯越獄

環球社會熱點 16:26 2023/02/08

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土耳其與鄰國敘利亞周一（6日）爆發大地震，兩國多幢建築物損毀。據報敘利亞西北部監獄亦受地震影響，最少20人地震後越獄，大部分更為恐怖組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）成員。監獄官員承認，地震後囚犯出現叛變並控制部分監獄。

土耳其寒冷天氣加雨勢難搜救 多國派員救災 【下一頁】

《法新社》引述消息人士報道，土耳其及敘利亞周一發生7.8級地震後，敘利亞西北部與土耳其接壤的拉卓鎮（Rajo）監獄也受影響，牆壁和門受到損毀。

相關監獄由親土耳其派人士控制，監獄官員承認囚犯開始叛變並控制部分監獄，大於有20名囚犯越獄，據報是ISIL武裝分子。

拉卓鎮監獄關押約2,000名囚犯，其中約1,300人疑似為ISIL武裝分子，監獄內還關押著庫爾德部隊士兵。該地區地震後亦發生數十次餘震。

敘利亞醫生指 死傷者多為兒童 【下一頁】

敘利亞目前已因地震錄得逾2,470人死亡，逾4,600人受傷。敘利亞衝突始於2011年，其後局勢升級，全球各地聖戰分子紛紛加入，導致逾50萬人喪生，國內約半人口撤離，許多人逃至土耳其避難。

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責任編輯：李俊儀

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