【Google手機】Google廣告暗示Pixel手機新功能　修復iPhone模糊照片

▲ Google近日在Twitter發布一則廣告影片，暗示Google Pixel手機將有能力修復由iPhone傳送並且是模糊的照片。

Google早前將硬件等其他業務的獲利歸功於自家手機Pixel 6a，母企Alphabet CEO Sundar Pichai曾透露Pixel 6a與Pixel 7是目前Pixel手機最暢銷的一代，有關團隊亦似乎投入不少資源更新自家手機系列功能。Google昨（7日）在Twitter發布一則廣告影片，暗示Google Pixel手機將有能力修復由iPhone傳送並且是模糊的照片。

該廣告影片顯示兩位用戶的對話窗內容分別為藍色及綠色，並帶有「FixedOnPixel」標籤，暗示其中一位Android用戶擁有Google Pixel手機，另一位則為iPhone用戶。影片最後的20秒，更出現了一行文字「Get the fix on 2.12.23」，意味著今年2月12日用戶可以了解該新功能或有關Google Pixel手機的消息。

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據外媒AppleInsider指出，由於新Pixel手機以往通常在秋季發布，例如Pixel 7就是在10月發布，因此估計Google不太可能在本月推出新Pixel手機，反而可能是關於Pixel手機新功能或改善後的功能。例如傳送訊息後就可以自動增強照片解像度，或特定可用於Google RCS傳訊服務的工具。

此前，Google Pixel 7系列已推出「修復模糊」相片編輯功能，拍完的照片如果有點模糊失焦，點開後即可快速修正。包括動態模糊、相機搖晃、輕度失焦模糊而產生的狀況，甚至Google相簿的舊照片都可以使用。

責任編輯：張寶燕

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