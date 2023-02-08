  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google手機】Google廣告暗示Pixel手機新功能　修復iPhone模糊照片

科技 14:50 2023/02/08

分享：

分享：

Google近日在Twitter發布一則廣告影片，暗示Google Pixel手機將有能力修復由iPhone傳送並且是模糊的照片。

Google早前將硬件等其他業務的獲利歸功於自家手機Pixel 6a，母企Alphabet CEO Sundar Pichai曾透露Pixel 6a與Pixel 7是目前Pixel手機最暢銷的一代，有關團隊亦似乎投入不少資源更新自家手機系列功能。Google昨（7日）在Twitter發布一則廣告影片，暗示Google Pixel手機將有能力修復由iPhone傳送並且是模糊的照片。

該廣告影片顯示兩位用戶的對話窗內容分別為藍色及綠色，並帶有「FixedOnPixel」標籤，暗示其中一位Android用戶擁有Google Pixel手機，另一位則為iPhone用戶。影片最後的20秒，更出現了一行文字「Get the fix on 2.12.23」，意味著今年2月12日用戶可以了解該新功能或有關Google Pixel手機的消息。

【瀏覽器戰爭？】Google被揭秘密開發iOS瀏覽器　稱僅實驗性、未能上架

【ChatGPT掀AI戰】將動搖Google霸主地位？　微軟整合ChatGPT技術至搜尋引擎及瀏覽器

據外媒AppleInsider指出，由於新Pixel手機以往通常在秋季發布，例如Pixel 7就是在10月發布，因此估計Google不太可能在本月推出新Pixel手機，反而可能是關於Pixel手機新功能或改善後的功能。例如傳送訊息後就可以自動增強照片解像度，或特定可用於Google RCS傳訊服務的工具。

此前，Google Pixel 7系列已推出「修復模糊」相片編輯功能，拍完的照片如果有點模糊失焦，點開後即可快速修正。包括動態模糊、相機搖晃、輕度失焦模糊而產生的狀況，甚至Google相簿的舊照片都可以使用。

責任編輯：張寶燕

全新HomePod第2代已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試！想了解更多，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】第2代HomePod開箱　對比上一代有咩唔同？
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動
2023/02/06
【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動
【串流平台】內容涉諷刺中國　港區Disney+將一集《阿森一族》下架
2023/02/07
【串流平台】內容涉諷刺中國　港區Disney+將一集《阿森一族》下架
【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok
2023/02/03
【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok
【聯網安全】活用密碼管理工具　守住安全第一道防線
2023/02/07
【聯網安全】活用密碼管理工具　守住安全第一道防線

你可能感興趣

【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動
18:17 2023/02/06
【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動
【串流平台】內容涉諷刺中國　港區Disney+將一集《阿森一族》下架
12:39 2023/02/07
【串流平台】內容涉諷刺中國　港區Disney+將一集《阿森一族》下架
【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok
13:34 2023/02/03
【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok
移動裝置 廣告 科技產品 Google

上一篇文章

【網絡安全】香港網絡安全事故4年來首次升4%　殭屍網路及釣魚攻擊續成主要風險

下一篇文章

【iPhone誤報警】iPhone 14 Pro拋出路邊　錯誤偵測為車禍報警
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科企裁員】Dell料市場需求繼續惡化　宣佈裁員6,650人
【科企裁員】Dell料市場需求繼續惡化　宣佈裁員6,650人
【瀏覽器戰爭？】Google被揭秘密開發iOS瀏覽器　稱僅實驗性、未能上架
【瀏覽器戰爭？】Google被揭秘密開發iOS瀏覽器　稱僅實驗性、未能上架
【ChatGPT剋星】美大學生研ChatGPT檢測器「GPTZero」　偵測大學文章防AI生成內容
【ChatGPT剋星】美大學生研ChatGPT檢測器「GPTZero」　偵測大學文章防AI生成內容
【華為新品】華為推新耳機FreeBuds 5i　支援雙設備連接
【華為新品】華為推新耳機FreeBuds 5i　支援雙設備連接
【串流平台】內容涉諷刺中國　港區Disney+將一集《阿森一族》下架
【串流平台】內容涉諷刺中國　港區Disney+將一集《阿森一族》下架
【ChatGPT熱潮】微軟突宣布2月8日凌晨舉行發布會　料推出ChatGPT版Bing
【ChatGPT熱潮】微軟突宣布2月8日凌晨舉行發布會　料推出ChatGPT版Bing
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款