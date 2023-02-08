WhatsBid X 大樹下 WHAT'S A GOOD BID  “LOVE under The BIG TREE” $1 網上慈善拍賣

”WHAT'S A GOOD BID” 主要是透過將熱心藝人和 KOL 們的獨有物品在 WhatsBid.Com 進行網上慈善拍賣，從而籌募善款給予慈善機構作為營運經費。是次合作單位「大樹下」的宗旨主要是拯救和為被遺棄的動物提供一個庇護所。並等待著有心和有緣人的領養和助養，所以這些既可愛又可憐的小動物的確是十分期待大家的愛。*慈善拍賣日期: 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 9 日

初為人母江若琳聯乘當代藝術家 Lan Lan 捐出與愛貓珍貴水晶畫作慈善拍賣

聖誕前夕剛宣布懷孕喜訊的準媽媽江若琳除了本身開設貓季酒店外，也不時參與慈善活動，今次 Elaine 便聯乘當代藝術家 Lan Lan 製作出與愛貓合照獨一無二的珍貴水晶畫，並加上親筆簽名作慈善拍賣，希望為大樹下等待大家的愛的小動物出一分力。

多才多藝梁嘉琪 捐贈自家設計服裝推廣愛

演藝學院畢業的梁嘉琪，一直以來也忠於藝術。除了為人熟悉的演戲和主持工作外，也不時參與舞台劇的演出，亦鍾情於時裝設計。

梁嘉琪一向對慈善活動不遺餘力，之前曾經擺設年宵攤檔做慈善。今次則為了捐款予”大樹下”和支持”WHAT’S A GOOD BID” 活動，特意捐贈三件親自設計的服裝作慈善拍賣，希望藉此宣揚「領養不棄養」的信息。

氣質美女 Santis 與領養小毛孩首嘗浪漫攝影 精選相集公開慈善拍賣

網上人氣氣質美女 Santis(陳濬樺)於九個月前領養了當時三個月大的小毛孩 Rudolph，盡顯愛心。今次更獲得業界享負盛名的專業寵物攝影團隊 SENS PET 熱心相助，讓 Santis 能與愛犬首嘗寵物攝影經驗。透過攝影師的完美捕捉，Santis 與 Rudolph 的溫馨互動，一輯幸福滿滿的超美相集隨即誕生。當中的七套不同精選相片連相框，加上 Santis 親筆簽名將會作慈善拍賣用途。粉絲們記得留意拍賣詳情…

WHAT'S A GOOD BID

好事成雙、優惠 Double up

由 2 月 7 號起成功登記成為 WhatsBid 會員參與”WHAT'S A GOOD BID”活動即可獲得雙重優惠：

優惠 1: 成功登記成為 WhatsBid 會員,即時獲取陳豪主理 Blooms Coffee $25 咖啡現金券一張

*名額 600 名，先到先得，送完即止。

優惠 2: 成功推薦朋友成為會員, 再加送 WhatsBid $100 網上消費優惠券, 憑優惠券於

Whatsbid.com 作任何消費滿$500 即可獲減$100 折扣優惠

*優惠券有效日期: 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日

熱心支持:

(特約)