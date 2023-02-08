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【ChatGPT】獲看好具備ChatGPT概念 知乎午後炒上4成

股樓投資 15:20 2023/02/08

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人工智能應用程式ChatGPT 近期突然冒起，科網股掀起人工智能投資主題，百度(09888) 等股份相繼受追捧。有坊間評論指，內地內容社區營運商知乎(02390)亦具備ChatGPT 概念，推動該股今日應聲炒上，不但成功收復去年4月上市的32.06元上市價，且高見36.6元。至2時45分，知乎報32.55元，大升40%。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%  詳情請看【下一頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

有內地股評人指出，知乎社區由問題引發討論及答案，成為主要內容，並和ChatGPT建基於龐大數據基礎下擁有問答類任務為主的功能近似。評論指出，憑藉多年對於高質量內容的深耕細作，知乎在數據方面建立優勢。根據其2022年第三季度財報數據顯示，知乎社區內的內容量已累計超5.79億條，問答量累計超4.82億條。此外，包括海量的用戶點贊互動等投票數據，亦有利其內容品質篩選及開發AIGC大模型。

【美團 3690】 傳抖音推外賣服務 憂慮美團外賣業務競爭加劇 股價一度急跌逾9%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

知乎－W（02390） 港股

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