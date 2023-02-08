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【印度加息】印度央行加息0.25厘、符預期　預計2023財年通脹6.5%

股市 14:37 2023/02/08

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【印度加息】印度央行加息0.25厘、符預期　預計2023財年通脹6.5%

印度央行加息0.25厘將基準利率由6.25厘，上調至6.5厘，為2018年12月以來最高水平，符合市場預期。印度央行表示，全球通脹從高位回落，促使各地央行放慢利率行動的規模及步伐。

印度通脹率持續高企，核心通脹在過去15個月一直保持6%以上，仍高於央行2%至6%的目標區間。央行行長達斯（Shaktikanta Das）表示，儘管部分主要經濟體的通脹率仍遠高於目標，但經濟前景並非如前一段時間預計般嚴峻。達斯續稱，本輪加息旨在維持物價穩定，儘管央行自去年5月的加息行動發揮作用，但必須對通脹保持警惕。為確保其通脹保持在容忍範圍內，有必要繼續調整貨幣政策，打破核心通脹持續性。

另外，達斯預計2023財年的通脹為6.5%，2024財年通脹料下降至5.3%。他提醒，全球經濟活動放緩可能削弱外部需求，對出口產生不利影響，考慮到外圍因素，預計今年的實際GDP 增長率為 6.4%。

相關文章：【狙擊Adani】印度Adani「大奇跡日」跌35%後曾倒升　臨門取消192億配股、印度富豪身家月失4500億（第三版）

相關文章：Twitter疑配合印度禁令 封殺BBC莫迪紀錄片

記者：伍鍵文

經濟 財政政策 經濟衰退 宏觀分析 經濟數據表現 GDP 印度 加息 通脹
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