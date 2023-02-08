【人民幣國際化】「末日博士」魯賓尼：美元未來十年料失壟斷地位　人民幣崛起形成「二元體系」

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）撰寫評論預計，美元在未來10年有機會失去在國際儲備貨幣的壟斷地位。魯賓尼解釋，因應中國和美國的地緣政治關係，以及央行數碼貨幣（CBDC）出現，國際儲備貨幣將走向美元和人民幣「二元體系（Bipolar currency regime）」。

魯賓尼稱，雖然部分看好美元維持儲備貨幣主導地位的論點有其合理性，如美元在支付和保值的認受性高、IMF於特別提款權（SDR）引入人民幣後各國外匯儲備未有大變等，但中美兩國正發展出兩大地緣政治陣營，貨幣體系也將由單元體系走向二元體系。

美元武器化、人民幣央行貨幣出現 促儲備貨幣體系轉向二元

中國目前未完全開放匯率浮動和資本帳，被視為人民幣成儲備貨幣的阻礙，魯賓尼卻認為，這兩項因素都不是某一貨幣成為儲備貨幣的前提，正如金本位年代的美元，即使使用固定匯率和資本管制，一樣能成為儲備貨幣。

魯賓尼又指，美國同樣有阻礙美元成為儲備貨幣的因素，包括當地正以國家安全原因將美元「武器化」，對付中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國，相關投資限制和制裁將波及其他友好國家的投資。

除此以外，他提及中國和沙特阿位伯去年完成首宗人民幣計價交易，認為不少新興國家與中國貿易關係較美國更為密切，都會令他們更願意持有人民幣，央行數碼貨幣的出現，支付寶、微信支付等支付系統擴大使用人民幣使用範圍，都令跨國支付能更有效率地使用美國以外的其他貨幣。

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編輯：麥德銘