  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣國際化】「末日博士」魯賓尼：美元未來十年料失壟斷地位　人民幣崛起形成「二元體系」

宏觀解讀 14:17 2023/02/08

分享：

分享：

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）撰寫評論預計，美元在未來10年有機會失去在國際儲備貨幣的壟斷地位。魯賓尼解釋，因應中國和美國的地緣政治關係，以及央行數碼貨幣（CBDC）出現，國際儲備貨幣將走向美元和人民幣「二元體系（Bipolar currency regime）」。

魯賓尼稱，雖然部分看好美元維持儲備貨幣主導地位的論點有其合理性，如美元在支付和保值的認受性高、IMF於特別提款權（SDR）引入人民幣後各國外匯儲備未有大變等，但中美兩國正發展出兩大地緣政治陣營，貨幣體系也將由單元體系走向二元體系。

美元武器化、人民幣央行貨幣出現   促儲備貨幣體系轉向二元

中國目前未完全開放匯率浮動和資本帳，被視為人民幣成儲備貨幣的阻礙，魯賓尼卻認為，這兩項因素都不是某一貨幣成為儲備貨幣的前提，正如金本位年代的美元，即使使用固定匯率和資本管制，一樣能成為儲備貨幣。

魯賓尼又指，美國同樣有阻礙美元成為儲備貨幣的因素，包括當地正以國家安全原因將美元「武器化」，對付中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國，相關投資限制和制裁將波及其他友好國家的投資。

除此以外，他提及中國和沙特阿位伯去年完成首宗人民幣計價交易，認為不少新興國家與中國貿易關係較美國更為密切，都會令他們更願意持有人民幣，央行數碼貨幣的出現，支付寶、微信支付等支付系統擴大使用人民幣使用範圍，都令跨國支付能更有效率地使用美國以外的其他貨幣。

相關文章：

【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：幾間規模大且具系統性公司或會倒下　另一個雷曼效應或出現

【人民幣國際化】任志剛：人民幣國際化是為保障自己

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 貨幣政策 貿易戰 數碼貨幣 制裁 支付寶 微信支付 人民幣國際化
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【可持續發展】標普：今年綠色、社會及可持續相關債券發行　料恢復到9000億至1萬億美元水平

下一篇文章

【香港樓市】大摩調高今年樓價預測至反彈10%、看好3股增派息　本港地產股目標價平均升一成（附個股目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高
【港股市況】美團跌近6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎大升逾五成　恒指午後再轉跌（不斷更新）
【港股市況】美團跌近6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎大升逾五成　恒指午後再轉跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款