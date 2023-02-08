▲ 【香港樓市】大摩調高今年樓價預測至反彈10%、看好3股增派息 本港地產股目標價平均升一成（附個股目標價）

中港開關推動本港經濟逐步向好，摩根士丹利表示，去年12月調升本港地產股行業評級，全繫於息口及復常兩大因素，現時兩因素仍在支持樓市前景，預期本港樓市將會出現強勁反彈，因此調升今年樓價預測，由原本預期反彈5%，上調至反彈10%，平均調高多隻本港地產股目標價約10%。

大摩：本港住宅樓價已反彈2%

大摩指，隨樓市成交及市場情緒改善，息口見頂，加上中港恢復通關，看好本港住宅樓價前景，而自去年12月以來，本港住宅樓價已反彈2%。

中港開關下，訪港旅客人數料持續上升，大摩調高本港今年零售銷售增長預測6個百分點至15%，預期年底內地旅客會回升到2018年約70%水平，購買力則恢復至2018年約40%，故此看好零售租金會反彈5%。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

寫字樓方面，大摩預計今年寫字樓租金保持平穩，空置率達12%，為2003年以來最高，加上預期今年新落成的寫字樓面積達210萬平方呎，將窒礙租金復甦。

本港地產股將陸續公布業績，大摩估計，大部分地產股會維持股息不變，長實 （01113） 、太古地產 （01972） 及置富產業信託 （00778） 料會增加派息，但新世界發展 （00017） 及冠君產業信託 （02778） 或會減少派息。去年下半年中港物業發展落成量下降，本港租賃業務息稅前利潤跌幅料收窄至1%。

大摩調升新世界至「增持」 視為撈底之選

過去兩個月，本港地產股的股價反彈15%，但仍較每股資產淨值（NAV）折讓約50%，預期行業估值重估持續下，估值將會回升，最看好住宅，其次為零售，寫字樓最不看好，偏好新鴻基地產 （00016） 及嘉里建設 （00683） 。

大摩調升新世界至「增持」，將之列為撈底之選，因其高槓桿憂慮紓緩，股息減幅或較預期小，而且內地物業發展業務前景改善，11 Skies項目亦可受惠於中港開關。該行亦上調信和置業 （00083） 至「與市場同步」，因未來有多個項目推出，以及股息有潛在上升空間。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【香港樓市】高盛：樓市一年的調整並不足夠判斷市場已見底、惟開關可利好市場氣氛 料本港樓價今年跌幾多？

相關文章：【香港樓市】瑞銀三大原因調高今年樓價預測至反彈5% 看淡海港城母企、但看好3隻本港地產股（附股份表）

編輯：陳韻妍