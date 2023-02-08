▲ 【大行報告】花旗上調美團目標價至229元 市場關注抖音競爭、惟基本面復甦或提振情緒

花旗發表報告指，預計美團 （03690） 去年第四季業績或略優於市場預期。花旗表示，隨著中國走出疫情影響，以及商業活動恢復速度較預期快，認為美團2023年首季、以及2023年、2024年營收和利潤增長加快。花旗將美團目標價由202元上調至229元，維持買入評級。

花旗提到，儘管市場或依然擔憂來自短片平台的競爭加劇，但認為由於需求反彈強勁及美團執行力強大，其業務復甦趨勢或較預期急速，短期內可能緩和投資者有關競爭緊張的情緒。

騰訊實物分派影響3月底後消退

騰訊去年宣布「10送1」實物分派美團，花旗認為，近期股價受壓現象將在3月底後逐漸消退，投資者將注意力轉移到美團基本面反彈的強度上。

該行預計美團2022年第4季收入為 578億元（人民幣，下同），按年增19%；非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤為12.4億元。花旗預計核心本地商業收入為414億元，按年增長11.8%，其中外賣收入料增長17%至305.6億元；到店收入跌13.8%至75億元。另外，新業務收入料按年增21%至164.5億元。

上調今、明年營收及淨利潤

花旗上調美團2023及2024 年總收入5%及8.1%，而Non-GAAP淨利潤上調5.6%及6.1%，以反映內地重開趨勢。花旗將2023年首季收入及Non-GAAP淨利潤上調3.9%及1.4%，以反映春節後的複甦速度和需求反彈快於預期，並考慮到疫情及春節下，騎手補貼更高。

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編輯：李哲毅