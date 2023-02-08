【烏克蘭戰爭】德國荷蘭丹麥援烏 供最少百輛「豹1」坦克

烏克蘭早前請求西方提供主戰坦克，德國亦已承諾提供「豹2」坦克。德國、丹麥及荷蘭表示，將向烏克蘭提供翻新「豹1」坦克，合共最少100輛。三國指將於數月內交付首批坦克，同時亦會向烏克蘭提供相關培訓。

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德國、丹麥及荷蘭3國防長發表聯合聲明，宣布從庫存取出最少100輛經翻新的「豹1」坦克供應烏克蘭，首批將於數月內交付。聲明指，3國亦會向烏克蘭提供相關坦克的培訓，並配備炸彈。聲明同時透露，比利時最初亦有意參與計劃。

德國國防部及經濟部周二（7日）證實，經濟部向國防企業頒發出口許可證，允許向烏克蘭出口多達178輛「豹1」坦克，並指該批坦克屬工業庫存，大部分需要維修。德國當局指，實際向烏克蘭交付的「豹1」坦克數目，仍需取決於維修工作。

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德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）周二突然到訪烏克蘭基輔，期間指烏克蘭將從數個歐洲國家，接收逾100輛「豹1」坦克。他指至2024年首季或次季，最少會提供3個營的裝備，交付將分階段進行，今年夏季最少交付20至25輛坦克。

荷蘭防長Kajsa Ollongren表示，俄烏戰爭正處於關鍵階段，料未來數月作戰行動將會加劇。俄羅斯正繼續動員，有跡象顯示其正準備發動新的攻勢，所以提供主戰坦克非常重要。

據悉，荷蘭並無「豹1」坦克，而是向德國租用了18輛，當局正考慮直接購入並轉移至烏克蘭。

責任編輯：李俊儀