  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支

環球經濟金融 13:20 2023/02/08

分享：

分享：

一間智庫預測，英國今年料能避過經濟技術性衰退。不過國内生產總值料僅增長0.2%，隨著通脹繼續惡化，料有約25%家庭難以應付能源費和糧食等日常開支。

英揆辛偉誠改組內閣 更好履行刺激經濟承諾 【下一頁】

英國智庫國家經濟與社會研究所（NIESR）估計，英國今年GDP將錄得0.2%的微弱增長，避免陷入GDP連續兩季萎縮的技術性衰退。

NIESR指，與近期的經濟動盪相比，英國未來幾個月的環境顯得平靜，有助擺脫衰退。

不過NIESR預測隨著通脹繼續惡化，約25%、即700萬英國家庭的收入，料仍不足應付未來一年的能源及糧食等日常開支。

與此同時，中產家庭成員料損失高達4,000英鎊、或相等於13%的收入。

英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務 【下一頁】

該智庫指個人稅收負擔較重、凍結所得稅門檻、上調企業稅等因素，都導致英國經濟疲軟。不過政府延長補貼，協助民眾應對持續飆升的能源費，將減輕家庭負擔。

NIESR建議財相侯俊偉 (Jeremy Hunt) 增加預算，通過擴大投資及支援英國家庭，以促進經濟增長。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟衰退 經濟數據表現 英國 辛偉誠 侯俊偉 GDP 通脹

上一篇文章

【土耳其地震】土敘兩國近8,400人遇難 世衛恐2萬人身亡（持續更新）

下一篇文章

英揆辛偉誠改組內閣 更好履行刺激經濟承諾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏任命新内政部長 德國丹麥荷蘭供百輛主戰坦克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏任命新内政部長 德國丹麥荷蘭供百輛主戰坦克（不斷更新）
【土耳其地震】土敘兩國近8,400人遇難 世衛恐2萬人身亡（持續更新）
【土耳其地震】土敘兩國近8,400人遇難 世衛恐2萬人身亡（持續更新）
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間11:00）
【土耳其地震】震源較淺 餘震或持續
【土耳其地震】震源較淺 餘震或持續
專家揭坐飛機最安全座位區域 冷門位置生還率最高
專家揭坐飛機最安全座位區域 冷門位置生還率最高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款