英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支

一間智庫預測，英國今年料能避過經濟技術性衰退。不過國内生產總值料僅增長0.2%，隨著通脹繼續惡化，料有約25%家庭難以應付能源費和糧食等日常開支。

英揆辛偉誠改組內閣 更好履行刺激經濟承諾 【下一頁】

英國智庫國家經濟與社會研究所（NIESR）估計，英國今年GDP將錄得0.2%的微弱增長，避免陷入GDP連續兩季萎縮的技術性衰退。

NIESR指，與近期的經濟動盪相比，英國未來幾個月的環境顯得平靜，有助擺脫衰退。

不過NIESR預測隨著通脹繼續惡化，約25%、即700萬英國家庭的收入，料仍不足應付未來一年的能源及糧食等日常開支。

與此同時，中產家庭成員料損失高達4,000英鎊、或相等於13%的收入。

英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務 【下一頁】

該智庫指個人稅收負擔較重、凍結所得稅門檻、上調企業稅等因素，都導致英國經濟疲軟。不過政府延長補貼，協助民眾應對持續飆升的能源費，將減輕家庭負擔。

NIESR建議財相侯俊偉 (Jeremy Hunt) 增加預算，通過擴大投資及支援英國家庭，以促進經濟增長。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲