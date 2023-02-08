【解構｜百度】中金：百度技術及商業實力可媲美OpenAI　上調目標價至167.1元

▲ 【大行分析】中金：百度技術及商業實力可媲美OpenAI 上調目標價至167.1元

人工智能（AI）近日受市場熱議，百度 （09888） 將在3月公開推出類似聊天AI ChatGPT、名為「文心一言（Ernie Bot）」的服務。中金認爲，鑒於百度在AIGC（AI Generated Content）業務有所突破，上調其目標價8.7%至167.1元，相當於市盈率（P/E）為17.8倍。

中金指，百度在AI擁有三大優勢：（1）旗下 AI 模型 「 文心大模型 」 具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力，和OpenAI的GPT模型類似；（2）百度擁有多個雲計算可用區、龐大的超算集群，旗下智能雲可提供不同計算需求；及（3）百度現有的數據規模可助產品實現 「 0到1 」 ，且模型在用戶、數據的良性循環下有望變得越來越聰明，形成強者愈強效應。

有望助 企業大幅降低成本

中金認爲，透過 植入在百度搜索中雙引擎運作， 「文心一言」未來 可以改進搜索效率，同時也 可以彌補 「 文心一言 」 單一答案生成、用戶信任度不夠的問題。另外， 「 文心一言 」也可以協助 各行各業創意生成、內容創作等，有望幫助企業大幅降低成本。

技術及商業實力不弱於OpenAI

該行表示，隨着線下經濟活動恢複，零售和旅遊業等細分市場回暖有望對廣告行業産生良好驅動，公司核心廣告業務的合理估值約爲340億美元，截至去年第三季，公司淨現金有140億美元，即使不考慮新業務也能支撐當前股價。

若對標OpenAI目前的估值290億美元，中金稱，百度的技術及商業實力不弱於OpenAI，同時，雲計算、自動駕駛商業化進程穩步推進，有望基於業績兌現給予合理估值。

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記者：伍鍵文