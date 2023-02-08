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【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡

Hot Talk 12:31 2023/02/08

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【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡

有內媒指，近日有一間名為「傲利資本」騙子公司發出公開信，創始人齊洛非常得意地承認：「沒錯，我真的跑路了，各位（投資者）的資金已經被我用專業的團隊洗乾淨了。」傲利資本創始人還坦白，自己就是騙子，搞的就是龐氏騙局，現時已經拋下妻女，和女友走路到東南亞，更稱目前自己高檔消費揮霍的錢都是來自投資者血汗錢。

勸投資者不要提告 所在地無引渡

他又稱，自己所在的國家和澳洲沒有引渡條約，所有打算以及已經在提告的投資者不用再費心思，「只不過是讓律師賺了你們的錢而已，不要再做無用功了」。

報道指，傲利資本自稱是知名澳洲金融服務公司，但實際上則是騙子公司，推出了一個名為「Oli View」APP，美其名曰「專為華人定制的中文炒股軟件，助力華人投資者在股市乘風破浪」，然後在澳洲珀斯、悉尼、墨爾本等城市招聘銷售來拉客注資。傲利資本更「別出心裁」，謊稱投資項目包括氫能源投資，「年收益被吹到了15%至24%」。

徹頭徹尾騙局 稱天上沒有掉餡餅

傲利資創始人齊洛在公開信高調表示，過去公司所有項目都是「徹頭徹尾的龐氏騙局」，又暗諷：「記佳以後不要貪高息，高息吃大虧，天上沒有掉餡餅。」

他在信件稱：「在傲利資本發展的三年時間，他自己所有的高消費包括每日頂級套房，餐飲，娛樂，以及他愛人的各個愛馬仕，卡地亞奢侈品都是出自於投資人的辛苦付出」

暗諷「錢只不過是過眼雲煙」

齊洛更「安慰」投資者：「不要大難過，人生要往前看，我不騙你們，也有別人騙你們。」更寄語散戶：「錢只不過是過眼雲煙罷了，只要人還在，錢沒了還可以再賺！當下最好的投資就是不要瞎投資，投資自己，投資後代，加油，不要灰心！」

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